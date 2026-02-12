शूटर गुन्हे शाखेच्या हाताबाहेर!
शूटर गुन्हे शाखेच्या हाताबाहेर!
रोहित शेट्टी गोळीबारप्रकरणी ओळख पटूनही सुगावा लागेना
मुंबई, ता. १२ : दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार घडून दोन आठवडे होत आले तरी अद्याप शूटरला अटक करण्यात गुन्हे शाखेला यश आलेले नाही. ओळख पटल्यावरही प्रमुख आरोपीच्या ठावठिकाण्याबाबत माहिती मिळत नसल्याने तो गुन्हे शाखेच्या हाताबाहेर गेल्याची चर्चा आहे.
३१ जानेवारीच्या मध्यरात्री शेट्टींच्या जुहू येथील निवासस्थानी गोळ्या झाडणाऱ्या आरोपीचे नाव, निवासस्थान इत्यादी आवश्यक तपशील गुन्हे शाखेला पुण्यातून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून प्राप्त झाले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना, दिल्ली अशा राज्यांत पथके तैनात करून परराज्यांतील पोलिस यंत्रणांची मदत घेऊनही या आरोपीचा नेमका ठावठिकाणा गुन्हे शाखेच्या हाती लागलेला नाही.
या आरोपीच्या अटकेमुळे परदेशात दडून बसलेल्या शुभमचा या गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट करणारे भक्कम पुरावे हाती लागणार आहेत. त्यामुळे गोळ्या झाडणाऱ्या आरोपीचा गुन्हे शाखेकडून कसोशीने शोध सुरू असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
शुभमच्या स्वतंत्रपणे कारवाया?
- शुभम कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई यांचा साथीदार असला तरी रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबाराचा गुन्हा त्याने स्वतंत्रपणे केला असावा, असा अंदाज गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तविला. बॉलीवूडवर स्वतःच्या टोळीची दहशत निर्माण करून कोट्यवधींची खंडणी उकळण्यासाठी शुभमची धडपड सुरू असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
रणवीरला थेट धमकी नाही!
अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानी, हास्य कलाकार कपिल शर्माच्या कॅनडा येथील हॉटेलवर.
गोळीबार, बाबा सिद्दीकी यांची हत्या असे गुन्हे केल्यानंतर बिश्नोई टोळीने बॉलीवूडमधील रणवीर सिंह, आर्यन शर्मा यांच्यासह अनेकांना खंडणीसाठी धमकावल्याची चर्चा होती. पोलिस दलाने या चर्चांना अधिकृत दुजोराही दिलेला नाही किंवा ती खोटी असल्याचेही स्पष्ट केलेले नाही. दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी माध्यमांशी खासगीत बोलताना फक्त शर्मा यास बऱ्याच महिन्यांपूर्वी धमकी प्राप्त झाल्याचे सांगितले. रणवीरलाही थेट धमकी मिळालेली नाही, असा दावा केला.
