ठग वैभव ठाकर विरोधात तिसरा गुन्हा
वाळकेश्र्वर येथील सराफा व्यावसायिकाची फसवणूक
सकाळ फॉलोअप
मुंबई, ता. १३ : सराईत ठग वैभव ठाकरविरोधात आणखी एक फसवणुकीचा गुन्हा गावदेवी पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आला. सराफा व्यावसायिकास कर्नाटकच्या मंत्र्याचे नाव घेत ११ लाखांना फसवल्याचा आरोप वैभवविरोधात आहे. वैभवविरोधातील हा तिसरा गुन्हा असून, सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आधीच्या दोन्ही प्रकरणांत दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला.
गावदेवी पोलिसांनुसार गेल्या वर्षी वैभवने सराफा व्यावसायिक हेमांग शहा यांच्याकडून कर्नाटकच्या एका मंत्र्याचे नाव घेत ११ लाखांचे दागिने घेतले. या व्यवहाराची ताबा पावती (ऑन अप्रूवल मेमो) तयार केली गेली, संबंधित मंत्र्याने दागिने विकत न घेतल्यास दागिने परत केले जातील, असा व्यवहार ठरला होता; मात्र वैभवने पैसे, दागिने परत न करता शहांसोबतचा संपर्क तोडला. दरम्यान, अन्य प्रकरणांत वैभवविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती मिळताच शहा यांनीही तक्रार दिली. यापूर्वी सोने-चांदीच्या अवैध खरेदी-विक्री प्रकरणात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) २०२४ मध्ये वैभवला अटक केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून वैभवने सराफा व्यावसायिक शैलेश जैन यांना तब्बल २.८० कोटींना गंडा घातला. याप्रकरणी एल. टी. मार्ग पोलिसांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वैभवला अटक केली. तसेच व्यापारी अल्पेश पटेल यांना ६० लाखांचा गंडा घातल्याच्या आरोपात सांताक्रूझ पोलिसांनी वैभवला अटक केली.
विधिमंडळ अधिवेशनाचा बनावट पास
चंद्रपूरचे भाजप आमदार केवलराम काळे यांचा स्वीय सहाय्यक असल्याचे भासवत वैभवने विधिमंडळ अधिवेशनाचा बनावट पास तयार करून घेतला होता. त्यावर काळे यांची बनावट स्वाक्षरी होती. ही बाब ‘सकाळ’च्या माध्यमातून उघड होताच आमदार काळे यांनी या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली; मात्र त्यांनी पोलिस तक्रार करणे टाळले.
