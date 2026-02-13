आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर
राज्यात १,७५६ रुग्णवाहिकांचे लक्ष्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (ईएमएस) अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नवीन रुग्णवाहिका खरेदी तसेच अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर राज्यातील रुग्णवाहिकांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवून १,७५६पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. सध्या १०८ सेवेत ९३७ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत.
आरोग्य विभागाने ईएमएस १०८ अंतर्गत आधुनिक आणि अत्याधुनिक रुग्णवाहिकांसाठी ‘सुमीत एसएसजी बीव्हीजी महाराष्ट्र ईएमएस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीशी दहा वर्षांचा करार केला आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० रुग्णवाहिका कार्यान्वित करण्यात येणार असून त्यामध्ये दोन एअर रुग्णवाहिका आणि पाच सागरी बोट रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे. पुढील टप्प्यांत अॅडव्हान्स लाइफ सपोर्ट रुग्णवाहिका, बेसिक लाइफ सपोर्ट रुग्णवाहिका, नवजात शिशूंसाठी विशेष रुग्णवाहिका, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक, सागरी बोट रुग्णवाहिका यांचा समावेश केला जाणार आहे. या नवीन रुग्णवाहिका मोबाईल डेटा टर्मिनल, टॅबलेट पीसी, जीपीएस, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही आणि ट्रायएज प्रणालीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील. तसेच ग्राहक संबंध व्यवस्थापन, संगणकीकृत डिस्पॅच, वाहन ट्रॅकिंग व व्यवस्थापन आणि रुग्ण आगमन अधिसूचना प्रणालीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
