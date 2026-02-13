वाढता ‘एक्यूआय’ आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा
नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः शहरांसह राज्यातील अनेक भागांत हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एक्यूआय) सातत्याने वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी वाढत्या एक्यूआयकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले, की ‘एक्यूआय हा केवळ आकडा नसून तो आपल्या फुप्फुसांपासून हृदय, त्वचा आणि एकूण ऊर्जा पातळीपर्यंतच्या आरोग्याचे रोजचे रिपोर्ट कार्ड आहे.’
स्वच्छ हवा ही आरोग्याची पहिली अट असून, प्रत्येक श्वासासोबत आपल्या आरोग्याचे भविष्य ठरत असते, हे लक्षात ठेवणे काळाची गरज असल्याचे डॉ. विंकी रुघवानी यांनी नमूद केले. डॉ. रुघवानी यांच्या मते, प्रदूषित हवेत असलेले सूक्ष्म कण श्वसनमार्गातून शरीरात प्रवेश करून दमा, ब्राँकायटिस, हृदयरोग, त्वचारोग तसेच थकवा व डोकेदुखीसारख्या तक्रारी वाढवू शकतात. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक, गर्भवती महिला आणि दीर्घ आजार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी रोजचा एक्यूआय तपासणे, अत्यावश्यक नसल्यास बाहेर जाणे टाळणे, बाहेर पडताना मास्कचा वापर करणे आणि घरातील हवामान शुद्ध ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच माहितीपूर्ण राहा, मास्क वापरा आणि श्वासोच्छ्वासाबाबत शहाणपणाने निर्णय घ्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.
ठोस पावले उचलण्याची गरज
हवामानातील बदल, वाहनांची वाढती संख्या, बांधकामे आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे एक्यूआय वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी मिळून प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही डॉ. रुघवानी यांनी अधोरेखित केले.
ठिकाण एक्यूआय (१२ फेब्रुवारी २०२६ची आकडेवारी)
बीकेसी १३७
बोरिवली पूर्व ११९
चकाला १४१
चेंबूर ११४
छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ १३०
कुलाबा ७८
देवनार १४४
घाटकोपर १३६
कांदिवली पूर्व ११२
कांदिवली पश्चिम १२५
खेरवाडी वांद्रे ९९
खिंडीपाडा भांडुप ११४
वाशी १३६
कुर्ला १२६
महापे १४२
मालाड पश्चिम १३२
माझगाव १०९
मुलुंड ८०
नेव्हीनगर १३६
नेरूळ १५३
पवई ७३
सानपाडा १४६
कळंबोली ९४
शिवडी १११
शिवाजीनगर ८०
वरळी १०७
सायन ९७
तळोजा १३१
विलेपार्ले १११
