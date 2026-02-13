‘वंदे भारत’मध्ये साप ; आरोपीला अटक
मुंबई, ता. १३ : वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये साप ठेवणाऱ्या आरोपीला मध्य रेल्वेच्या ‘आरपीएफ’ पथकाने गुरुवारी (ता. १२) मुंब्रा येथून अटक केली. जगन अर्जुन भाले (वय ३७) असे आरोपीचे नाव असून, तो नाशिक जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.
मुंबई-सोलापूरदरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या कोच सी-१६च्या शौचालयात २७ डिसेंबर २०२५ला एक साप आढळला होता. त्यानंतर हे शौचालय प्रवाशांसाठी तत्काळ बंद करण्यात आले आणि नियंत्रण कक्षाला कळवण्यात आले. सोलापूर स्थानकावर या सापाला सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एका अज्ञात व्यक्तीने शौचालयात साप ठेवल्याचे उघड झाले. त्यानंतर रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १४५(ब), १४७ आणि १५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि माहितीच्या आधारे आरपीएफच्या पथकाने आरोपी जगन अर्जुन भाले याला मुंब्रा येथून अटक केली. चौकशीदरम्यान भालेने गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपीला कल्याण येथील रेल्वे न्यायालयात हजर करण्यात केले असता न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची दंडाधिकारी कोठडी सुनावली. दरम्यान, पोलिस आरोपीने एक्स्प्रेसच्या शौचलयात साप का ठेवला, याची चौकशी करत आहेत.
