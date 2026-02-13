मंत्र्यांकडील अपील अर्जावर सकारात्मक निर्णयासाठी मागितली लाच

लाचखाेर राजू ढेरंगेच्या
नाशिकच्या घरी छापा
मंत्रालयातील कार्यालयातून ४२ हजार रुपये जप्त
मुंबई, ता. १३ ः लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने अन्न व औषध मंत्रालयात सापळा लावून रंगेहाथ लाच घेताना अटक केलेल्या लिपिक राजू ढेरंगेच्या कार्यालयातून लाचेशिवाय ४२ हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तसेच शुक्रवारी (ता. १३) आरोपीच्या नाशिक येथील घरावरही छापा टाकून शोधमोहीम राबवल्याचे ‘एसीबी’ने सांगितले.
आरोपी ढेरंगे हा अन्न व औषध प्रशासन विभागात लिपिक (अपील) म्हणून नियुक्त होता. या प्रकरणातील तक्रारदाराने मेडिकल स्टोअरचा परवाना रद्द करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनालयाच्या सहआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशास विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे आव्हान दिले होते. एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासनालयाच्या औषध निरीक्षकाने तक्रारदाराच्या मेडिकल स्टोअरला प्रत्यक्ष भेट देऊन परवान्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तक्रारदाराच्या उत्तरावर सुनावणी घेऊन सहआयुक्तांनी परवाना रद्द करण्याचे तोंडी आदेश दिले. या आदेशाविरोधात तक्रारदाराने मंत्री कार्यालयात अपील अर्ज केला होता.
अपिलाच्या अनुषंगाने तक्रारदाराने ढेरंगे याची भेट घेतली तेव्हा त्याने सहआयुक्तांचे निलंबन आदेश स्थगित करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. ती देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने एसीबीकडे तक्रार दिली. पडताळणीत या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने एसीबीने गुरुवारी (ता. १२) संध्याकाळी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर सापळा लावून तक्रारदाराकडून ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना ढेरंगेला रंगेहाथ ताब्यात घेतले. तसेच झाडाझडतीत टेबलाच्या खणात अतिरिक्त ४२ हजार रुपये सापडले. त्याच्या स्राेताबाबत ढेरंगेकडे चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, गुरुवारी न्यायालयाने ढेरंगेला पाच दिवस कोठडी सुनावली.
सहआरोपीबाबत तपास सुरू
लाच प्रकरणात ढेरंगे एकटाच आरोपी आहे की त्याने अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अन्य कोणाच्या संगनमताने ही लाच मागितली किंवा घेतली, याबाबत एसीबीने तपास सुरू केला आहे. गुरुवारी संबंधित विभागातील नियुक्त अन्य एका व्यक्तीकडेही एसीबीने चौकशी केल्याचे समजते; मात्र या वृत्तास एसीबीने दुजोरा दिलेला नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.