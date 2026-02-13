महापालिका सभागृहातील आसन क्षमता वाढविणार
महापालिका सभागृहातील
आसनक्षमता वाढविणार
मुंबई, ता. १३ : मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी महापालिका सभागृहात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बसायला जागा नसल्याचे कारण देऊन गोंधळ घातला होता. त्याची गंभीर दखल घेऊन आज सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महापालिका सभागृहातील आसनक्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापौर यांच्या दालनात शिवसेना (ठाकरे) गटनेत्या किशोरी पेडणेकर, काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आजमी, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार, शिवसेनेचे (शिंदे) पक्षाचे गटनेते अमेय घोले आदी गटनेते, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, महापालिका चिटणीस आणि आयुक्त भूषण गगराणी यांची बैठक पार पडली.
मुंबई महापालिकेच्या हेरिटेज इमारतीत सभागृहासाठी मर्यादित जागा आहे. सभागृहाची रचना ही इंग्रजांच्या काळातील आहे. काळाच्या ओघात नगरसेवकांची संख्या वाढत गेली. सभागृहातील आसनक्षमता ही मर्यादित राहिली आहे. महापालिकेत २५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेने इमारत आणि सभागृह हेरिटेज असल्याने पालिका सभागृहात विशेष बदल केलेले नाहीत. २०२२ पर्यंत २२७ नगरसेवक आणि पाच स्वीकृत नगरसेवक, महापालिका चिटणीस विभागाचे संबंधित अधिकारी, पत्रकार दाटीवाटीने बसून कामकाज करीत होते.
