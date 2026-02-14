हातोहात पैसे दुप्पट करण्याचे प्रात्यक्षिक अंगलट
हातोहात पैसे दुप्पट करण्याचे प्रात्यक्षिक अंगलट
व्यावसायिकाने गमावले सात लाख, हाती पडली रद्दी
मुंबई, ता. १४ ः बारमध्ये दारू पिता पिता दोन भामट्यांनी रसायन, पावडरच्या सहाय्याने पाचशेच्या एका नोटेतून दोन नोटा तयार करून दाखवल्या. भामट्यांच्या हातचलाखीवर विश्वास ठेवत एका व्यावसायिकाने दोघांना घरी बोलावून चक्क सात लाखांची रोकड पुढे केली आणि त्याचे १४ लाख करण्यास सांगितले. या वेळी पैसे दुप्पट सोडाच मूळ रक्कम घेऊन भामट्यांनी पोबारा केला आणि व्यावसायिकाच्या हाती पडली कोऱ्या कागदांची रद्दी.
ही घटना गोरेगावच्या लक्ष्मीनगर वस्तीत गुरुवारी घडली. बांगूरनगर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून पवन आणि प्रकाश अशी नावे सांगणाऱ्या भामट्यांचा शोध सुरू केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदार व्यावसायिकाची या दोघांसोबत जुजबी ओळख होती. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात भामट्यांनी व्यावसायिकाला पैसे दुप्पट करून हवे आहेत का, असे विचारले. या दोघांकडे गुंतवणुकीशी संबंधित एखादी योजना असावी, असे वाटून त्याने प्रथम नकार दिला. तेव्हा ही गुंतवणूक योजना नाही. यात पैसे गुंतवण्याची आवश्यकता नाही. बाजारात उपलब्ध असलेले रसायन आणि आपल्याकडील जादूच्या भुकटीने एका नोटेतून दोन नोटा तयार करू शकतो, असे या दोघांनी व्यावसायिकाला सांगितले. वसईतील एका बारमध्ये दारू पिता पिता त्यांनी या व्यावसायिकाला ती जादूही करून दाखवली.
गुरुवारी व्यावसायिकाच्या घरात प्रात्यक्षिक करून प्रकाश, पवन ही रोकड दुप्पट करून देणार होते. व्यावसायिकाने पत्नी, मुलांना घराबाहेर ठेवून दार बंद करून घेतले. प्रकाश व पवनने खऱ्या नोटांवर रसायन लावून कोऱ्या कागदांवर अस्सल नोट छापण्याचे प्रात्यक्षिक सुरू केले. काही वेळाने दोघे व्यावसायिकाच्या हाती दोन लिफाफे ठेवून निघून गेले. त्यांच्या सूचनेवरून तासाभराने व्यावसायिकाने लिफाफे उघडले तेव्हा त्यात कोऱ्या कागदांची रद्दी होती. पायाखालून जमीन सरकलेल्या व्यावसायिकाने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण दोघांचे फोन बंद आढळले, असे पोलिसांनी सांगितले.
उसनवारी करीत जमवले पैसे
खऱ्या, चलनी नोटेवर रसायन लावून, त्यावर पावडर टाकून कोऱ्या कागदावर हुबेहूब नोट छापली. छापलेली नोट अस्सल होती. त्यामुळे व्यावसायिकाची हाव वाढली. त्याने त्याच दिवसापासून पैसे गोळा करण्यास सुरुवात केली. स्वतःकडील पैसे कमी पडतील म्हणून मित्र, नातेवाइकांकडून उसनवारी करीत सात लाख उभे केले.
