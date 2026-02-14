रेल्वे वाहतुकीची काेंडी फुटणार
रेल्वे वाहतुकीची काेंडी फुटणार
कसारा- मनमाड तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकेला मंजुरी; १०,१५४ कोटींचा प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : कसारा- मनमाडदरम्यान तिसरी आणि चौथी रेल्वे मार्गिका उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सुमारे १० हजार १५४ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात २४ किमी लांबीचा सर्वात मोठा बोगदा उभारला जाणार आहे. १३१ किमी लांबीचा हा प्रकल्प ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतून जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी लागणार असून, घाट विभागातील रेल्वे वाहतुकीची काेंडी फुटण्यास मदत हाेणार आहे.
नव्या मार्गासाठी लवकरच अभियांत्रिकी कामे सुरू हाेणार असून, यात तीन महत्त्वाचे पूल, १६ प्रमुख पूल आणि २१८ लहान पूल उभारले जाणार आहेत. तसेच पाच रेल्वे उड्डाणपूल (आरओबी) आणि २१ अंडरपास (आरयूबी) बांधले जाणार आहेत. तसेच पाच बोगदे प्रस्तावित आहेत. यातील सर्वात लांब बोगदा सुमारे २४ किमीचा असेल. एकूण ट्रॅकची लांबी ३१६ किमी इतकी राहणार आहे. या मार्गामुळे पूर्व, मध्य आणि पश्चिम भारताला जोडणाऱ्या रेल्वे जाळ्याची क्षमता वाढणार आहे.
प्रकल्पाचे फायदे
- कसारा- इगतपुरी घाट विभागात अतिरिक्त इंजिन लावण्याची गरज कमी होणार आहे. त्यामुळे गाड्यांचा वेग आणि वेळापत्रक सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे अधिक प्रवासी गाड्या सुरू करण्यास वाव मिळणार आहे.
- नाशिक परिसरातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली धरण, घाटनदेवी मंदिर आदी पर्यटनस्थळांना रेल्वे जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच बंदरे, वीज प्रकल्प, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब आणि आयसीडीसारख्या आर्थिक केंद्रांना मालवाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे.
-----------
४६.१ दशलक्ष टन
अतिरिक्त मालवाहतूक
प्रकल्पामुळे दरवर्षी सुमारे ४६.१ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक हाताळण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. कार्बन उत्सर्जनात दरवर्षी सुमारे ५४ कोटी किलो बचत अपेक्षित असून ती सुमारे २.२ कोटी झाडे लावण्याइतकी समतुल्य मानली जाते. लॉजिस्टिक खर्चात दरवर्षी अंदाजे १,२०७ कोटींची बचत होईल. बांधकाम काळात सुमारे ८९ लाख मानव दिवस रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
