नॅशनल पार्कमधील वनराणीला पर्यटकांची पसंती
एका महिन्यात ९,००० जणांची भेट ; ७.५० लाखांचे उत्पन्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील खास आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध वनराणी ही टॉय ट्रेन पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. वनराणीला पर्यटकांची पसंती मिळत असून, एका महिन्यात ९,००० पर्यटकांनी भेट दिली आहे. यातून ७.५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
२०२१मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे उद्यानातील एक प्रमुख आकर्षण असलेली टॉय ट्रेनची सेवा बंद झाली होती. उद्यानप्रेमी, निसर्गप्रेमी आणि लहान मुलांनी ही सेवा सुरू करण्याची मागणी केली होती. उद्यानातील एक प्रमुख आकर्षण असलेली ही टॉय ट्रेन प्रणाली नव्याने सुसज्ज करण्यात आली असून, ६ जानेवारीला सुरू करण्यात आली आहे.
६ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत नॅशनल पार्क ३१ दिवसच पर्यटकांसाठी सुरू होते. या काळात एकूण पाच सोमवार सुट्टी होती. २७ जानेवारी ला अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईमुळे पार्क पूर्ण बंद करण्यात आले होते. २८ जानेवारीला अर्धा दिवस सुरू होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर तीन दिवसांच्या दुखवटा काळात नॅशनल पार्क बंद होते. असे एकूण नऊ दिवस पार्क बंद होते. नवीन व्हिस्टाडोम टॉय ट्रेन पारदर्शक छप्पर व काचेच्या मोठ्या खिडक्यांमुळे आकर्षित करते.
नवीन वैशिष्ट्ये आणि आधुनिक डिझाईन
- नवीन व्हिस्टाडोम वनराणी ही बॅटरीवर धावते
- डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रेनच्या तुलनेत ही अधिक पर्यावरणस्नेही
- नवीन गाडीला चार डबे
- पारदर्शक छत, काचेच्या मोठ्या खिडक्या
- डब्यांची आसनरचना मेट्रोसारखी
पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना
वनराणीचे पुनरुज्जीवन पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. बॅटरीवर चालणारे इंजिन, निसर्गस्नेही सजावट आणि शैक्षणिक मूल्य ही हरित पर्यटनाची आदर्श उदाहरणे ठरत आहेत.
पर्यटक संख्या
प्रौढ - ७,०६२
मुले - १,९४६
एकूण - ९,००८
एकूण उत्पन्न - ७,६४,०७८
