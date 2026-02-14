मुंबईत महाशिवरात्रीचा उत्साह
असल्फातील जंगलेश्वर महादेव मंदिरात तीन दिवस सोहळा, बाबुलनाथसह शिवमंदिरांत जय्यत तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : आगामी महाशिवरात्रीनिमित्त मुंबईत ठिकठिकाणी धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यक्रमांची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. उपनगरातील असल्फा गाव येथील सुमारे १७५ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या श्री जंगलेश्वर महादेव मंदिरात यंदाही भव्य महाशिवरात्री उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जंगलेश्वर भक्त मंडळ ट्रस्टच्या वतीने १४ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ असा तीन दिवस भक्तिमय सोहळा रंगणार असून, दक्षिण मुंबईतील प्रमुख शिवमंदिरांतही भाविकांची मोठी गर्दी अपेक्षित आहे.
कुलकर्णी वाडी, असल्फा गाव येथील हे स्वयंभू देवस्थान सुमारे १७५ वर्षे जुने आहे. पूर्वी येथे नागा साधू-संतांचा वावर असे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूजा-अर्चा व महाशिवरात्री उत्सव साजरा केला जात असे. नागरी वस्ती वाढल्यानंतर साधू-संतांनी हे स्थान सोडले. त्यानंतर १९८५मध्ये दिवंगत सदाशिव ऊर्फ बाळमामा सुर्वे यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार करून त्यास भव्य स्वरूप दिले आणि सार्वजनिक उत्सवाची परंपरा सुरू केली.
ही परंपरा सध्या त्यांचे पुत्र व ट्रस्टचे अध्यक्ष कैलास सदाशिव सुर्वे समर्थपणे पुढे नेत आहेत. यंदाच्या महोत्सवात अभिषेक, भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक विधींचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी व सुरक्षिततेसाठी चोख नियोजन करण्यात आले असून, हजारो भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता आहे.
मुख्य महाशिवरात्रीदिनी मुंबईतील सर्वच शिवमंदिरांमध्ये पहाटेपासूनच भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी मंदिर परिसरात चोख बंदोबस्त तैनात केला असून, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काही मार्गांवर बदल सुचविण्यात आले आहेत.
बाबुलनाथ व वाळकेश्वरमध्ये विशेष सोयी
दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त फुलांची भव्य सजावट करण्यात आली आहे. पहाटेपासून अभिषेक व पूजेला सुरुवात होणार असून, दर्शन रांगेसाठी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे, यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच ऐतिहासिक वाळकेश्वर मंदिर येथे विशेष रोषणाई करण्यात आली असून, बाणगंगा तलाव परिसरात दीपोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.
सायनमध्ये रुद्राभिषेक
सायन येथील प्राचीन शिवमंदिरात सामूहिक रुद्राभिषेकाचे आयोजन करण्यात आले असून, भाविकांसाठी महाप्रसादाचे वाटप केले जाणार आहे. स्थानिक मंडळांतर्फे भक्तिसंगीत कार्यक्रमांचीही आखणी करण्यात आली आहे.
