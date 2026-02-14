अंधेरीत ''पुष्पोत्सवा''चा थाटात शुभारंभ

अंधेरीत ‘पुष्पोत्सवा’चा थाट
अक्षय कुमारच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : दक्षिण मुंबईतील यशस्वी प्रदर्शनानंतर महापालिकेच्या वतीने अंधेरीतील जुहू परिसरातील पुष्पा नरसी उद्यानात आयोजित पहिल्या दोनदिवसीय ‘पुष्पोत्सवा’चे उद्घाटन शनिवारी (ता. १४) अभिनेता अक्षय कुमार याच्या हस्ते पार पडले. फुलांनी साकारलेला भारताचा नकाशा, शंकराची पिंड, सनई-चौघडे आणि मोर-फुलपाखरांच्या आकर्षक प्रतिकृतींनी पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचे लक्ष वेधून घेतले. हा पुष्पोत्सव रविवार, १५ फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी ८ ते रात्री ९ या वेळेत नागरिकांसाठी विनामूल्य खुला राहणार आहे.
या सोहळ्याला महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, आमदार अमित साटम, आमदार हारून खान यांच्यासह विविध नगरसेवक आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रदर्शनात झेंडू, गुलाब, मोगरा यांसारख्या सुगंधी फुलांसह पिटूनिया, साल्विया यांसारखी विदेशी फुले आणि विविध औषधी वनस्पती मांडण्यात आल्या आहेत. नर्सरी, खते आणि बागकामाच्या अवजारांची स्वतंत्र दालनेही येथे आहेत.
उद्घाटनप्रसंगी बोलताना अक्षय कुमारने निसर्गाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुंबई हे धावपळीचे शहर आहे; मात्र अशा पुष्पोत्सवात आल्यावर माणसाने थोडे ‘थांबणे’ गरजेचे आहे. ही फुले आपल्याला स्वतः बहरण्याचा आणि शांत राहण्याचा संदेश देतात, असे तो म्हणाला. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज व्यक्त केली. हा ठेवा केवळ महापालिकेचा नसून प्रत्येक मुंबईकराचा आहे आणि सर्वांनी त्याचे जतन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आमदार अमित साटम यांनी या वेळी मुंबईला स्वच्छतेत प्रथम क्रमांकावर आणण्याचा मानस व्यक्त केला.
