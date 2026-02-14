सकपाळ यांना महाराष्ट्रात राहण्याचा अधिकार नाही : दरेकर
सकपाळ यांना महाराष्ट्रात राहण्याचा अधिकार नाही : दरेकर
मुंबई, ता. १४ : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांची तुलना करून त्यांना समकक्ष ठरवण्याचा दुर्दैवी व आक्षेपार्ह प्रकार करणाऱ्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांना महाराष्ट्रात राहण्याचा काहीही अधिकार नाही,’ अशी टीका भाजपचे विधान परिषद गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी केली.
दरेकर म्हणाले, की हे केवळ ऐतिहासिक अज्ञानच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर थेट घाला आहे. शिवरायांची तुलना धर्मांध राजवटीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या टिपू सुलतानशी करणे म्हणजे इतिहासाचा अपमान आहे. हर्षवर्धन सकपाळ यांना महाराष्ट्रात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांच्या विधानाबद्दल केवळ माफी नव्हे, तर काँग्रेस पक्षाने त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करून बडतर्फ करावे. यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे आव्हानही दरेकर यांनी दिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत तडजोड, तुलना किंवा अपमान महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही. जो कोणी त्यांच्या तेजस्वी इतिहासाला धक्का देईल त्याला महाराष्ट्राची जनता योग्य जागा दाखवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.