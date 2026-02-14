राणीच्या बागेत २२ फुटी चित्र साकार
भित्तिचित्रातून वातावरण बदलाचा गंभीर इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : वातावरण बदलाचे भीषण परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांची माहिती देणारे एक विशेष २२ फुटी भित्तिचित्र मुंबईच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात (राणीची बाग) साकारण्यात आले आहे. ‘वातावरण बदल, समाज आणि आपले निर्णय याची वारली शैलीतील कथा’ या शीर्षकाखालील या कलाकृतीचे अनावरण रविवार (ता. १५) सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे.
मुंबई क्लायमेट वीकचा भाग म्हणून ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायजर्स’ यांनी महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय कृती कक्ष, महापालिका आणि राणीची बाग प्रशासन यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला आहे. पालघरमधील दिनेश बरप आणि आकाश भोईर या दोन उदयोन्मुख आदिवासी तरुण कलाकारांनी ही भव्य वारली कलाकृती चितारली आहे. या भित्तिचित्राचे अनावरण महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय कृती कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे, राणीच्या बागेचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी आणि उपसंचालक डॉ. कोमल राऊळ यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. वातावरण बदल हा केवळ जागतिक विषय नसून, तो आपल्या दैनंदिन निर्णयांवर अवलंबून आहे, हे या चित्रातून मांडण्यात आले आहे. निसर्गाशी नाते सांगणाऱ्या वारली शैलीचा वापर करून आधुनिक काळातील पर्यावरणाचे प्रश्न चित्रकलेच्या माध्यमातून मांडण्याचा हा एक आगळावेगळा प्रयत्न आहे. राणीच्या बागेतील बिबट्या प्रदर्शनीजवळ हे २२ फुटी भित्तिचित्र पर्यटकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे.
