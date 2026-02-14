एसटी कर्मचारी मारणार सरकारविराेधात बाेंब
एसटी कर्मचारी मारणार
सरकारविराेधात बाेंब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात वेतनासोबत २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाचा हप्ता न मिळाल्याने नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी (ता. २४) मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘बोंब मारो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी आज दिली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासाेबत झालेल्या बैठकीत वेतनवाढ फरक ४८ हप्त्यांत देण्याचे आश्वासन दिले होते. एसटी व्यवस्थापनाने याबाबत पत्रव्यवहार करूनही अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी निधी रोखला आहे. यासाठी एकूण १९२.३२ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून तो तत्काळ द्यावा, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.
दादर टिळक भवनात झालेल्या कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांनी कानठळ्या बसतील इतक्या मोठ्याने बोंब मारून या आंदाेलनाचा इशारा दिला. याबाबत परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिवांसह अर्थ खात्याला सूचना देण्यात आली आहे. शिमग्यापूर्वी सुरू हाेणाऱ्या या आंदाेलनामुळे या सणानिमित्त गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
