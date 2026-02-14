मेट्रो-कोस्टल रोडचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ करा!
मेट्रो-कोस्टल रोडचे
‘सेफ्टी ऑडिट’ करा!
मुंबई, ता. १४ : मुलुंड येथील मेट्रो मार्गिका चारच्या बांधकामाचा भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी राज्य सरकारकडे मुंबईतील सर्व सुरू असलेल्या मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्पांचे तत्काळ त्रयस्थ संस्थेकडून ‘स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे.
‘मुंबईकरांची सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. विकासाच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाची निष्काळजी आता खपवून घेतली जाणार नाही,’ अशा शब्दांत वीरेन शहा यांनी म्हटले आहे. ‘गंभीर चुकांनंतरही दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई का होत नाही, सरकारचा ‘झीरो टॉलरन्स’चा दावा प्रत्यक्ष कृतीतून दिसायला हवा,’ असे ते म्हणाले.
एमएमआरडीएचे संबंधित अधिकारी आणि या प्रकल्पांचे कंत्राटदार यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. निष्काळजी कंत्राटदारांत कायद्याचा धाक निर्माण झाला पाहिजे. कंत्राटदार आणि देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे मत व्यापारी संघटनेने व्यक्त केले आहे.
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.