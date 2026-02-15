कूपर''मध्ये हार्मोनल आजारांचे निदान सहज
हार्मोन तपासणी सुलभ
कूपर रुग्णालयात बेकमन कोल्टर ॲक्सेस-२ प्रणाली कार्यरत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील डॉ. आर. एन. कूपर रुग्णालय येथे आता हार्मोन आणि जीवनसत्त्वांच्या चाचण्या अधिक सोप्या, जलद आणि अचूक पद्धतीने होणार आहेत. रुग्णालयाच्या जैवरसायनशास्त्र विभागात अत्याधुनिक बेकमन कोल्टर ॲक्सेस-२ ही पूर्णपणे स्वयंचलित केमिल्युमिनेसन्स तपासणी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या मशीनमुळे थायरॉइड, व्हिटॅमिन डी-३ आणि व्हिटॅमिन बी-१२ यांसारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या आता एकाच ठिकाणी करता येणार आहेत. त्यामुळे रुग्णांना रक्ततपासणीसाठी शहरात इतरत्र जाण्याची गरज भासणार नाही. पश्चिम उपनगरातील रुग्णांसाठी ही मोठी सोय ठरणार आहे.
भविष्यात एफएसएच, एलएच, प्रोलॅक्टिन, सीए-१२५, एएमएच, प्रोजेस्टेरॉन आणि टेस्टोस्टेरॉन यांसारख्या महत्त्वाच्या हार्मोन चाचण्याही सुरू करण्याचा विभागाचा मानस आहे. या सुविधेमुळे कूपर रुग्णालयातील रुग्णसेवा अधिक मजबूत होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बेकमन कोल्टर ॲक्सेस-२ या अत्याधुनिक स्वयंचलित यंत्रामुळे हार्मोन आणि जीवनसत्त्व चाचण्यांची गुणवत्ता, अचूकता आणि वेग वाढणार आहे. थायरॉइड, व्हिटॅमिन डी-३, व्हिटॅमिन बी-१२ यांसारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या आता रुग्णालयातच उपलब्ध होतील. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि विश्वासार्ह अहवाल मिळतील, असे अधिष्ठाता डॉ. देवदास शेट्टी यांनी सांगितले.
-----------
चौकट
अचूक तपासणी शक्य
विशेषतः टी-३, टी-४, टीएसएच, फ्री टी-३, फ्री टी-४ या थायरॉइड चाचण्या तसेच व्हिटॅमिन डी-३ आणि व्हिटॅमिन बी-१२ तपासण्या या प्रणालीद्वारे केल्या जाणार आहेत. या चाचण्यांच्या मदतीने मधुमेह, थायरॉइड विकार आणि इतर हार्मोनल आजारांचे निदान अधिक प्रभावीपणे करता येईल. या मशीनमुळे रक्तनमुना तपासणी अधिक अचूक होईल आणि अहवाल लवकर मिळेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.