भायखळा स्थानकात पाणी तुंबण्यावर कायमस्वरूपी तोडगा
मध्य रेल्वेची सूक्ष्म भुयार तंत्राद्वारे जलनिस्सारण व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : पावसाळ्यात भायखळा रेल्वे स्थानक परिसरात रुळांलगत पाणी साचून लोकल वाहतुकीवर परिणाम होण्याच्या समस्येवर मध्य रेल्वेने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतली आहे. मायक्रोटनेलिंग तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने भूमिगत जलनिस्सारण व्यवस्था उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वे रुळांखालून सूक्ष्म बोगदे तयार करून साचलेले पाणी मुख्य नाल्यांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. तसेच काही ठिकाणी रुळांची पातळी उंचावण्याचे कामही समांतररीत्या केले जात आहे. परिणामी मुसळधार पावसात ट्रॅकवर पाणी तुंबण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटण्याची अपेक्षा रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दरवर्षी मान्सून काळात भायखळा परिसर पूरप्रवण ठरत असून, लोकल सेवा विस्कळित होण्याचे प्रकार घडत होते. लाखो प्रवाशांना याचा फटका बसत असल्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यानुसार सुमारे ३५ ते ४० सूक्ष्म बोगदे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी दिवा-कळवा, विक्रोळी-कांजूरमार्ग तसेच सायन-कुर्ला या मार्गांवर अशाच पद्धतीची जलनिस्सारण कामे पूर्ण करण्यात आली असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्याच धर्तीवर भायखळा येथील कामाला गती देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी मान्सूनच्या प्रारंभी झालेल्या मुसळधार पावसात दादर ते सॅण्डहर्स्ट रोडदरम्यान अनेक ठिकाणी रूळ पाण्याखाली गेले होते. त्यामुळे लोकल सेवा खोळंबली होती. या पार्श्वभूमीवर भायखळा प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
प्रकल्पाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये
या कामासाठी टनेल बोरिंग मशीनचा वापर केला जाणार असून, आवश्यक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. बोरिंगसाठी लॉन्चिंग शाफ्ट उभारण्यास मंजुरीही देण्यात आली आहे. सुमारे ११० मीटर लांबीचे आणि २.१ मीटर व्यासाचे आरसीसी एनपी-४ जॅकिंग पाइप वापरून बोगदे तयार केले जाणार आहेत. हे बोगदे रुळांखालून अंदाजे दोन ते तीन मीटर खोलीवरून नेले जाणार असून, त्यातून सूक्ष्म जलनिस्सारण प्रणाली कार्यरत राहील. ही यंत्रणा पर्जन्य जलवाहिन्यांना जोडली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे पावसाचे पाणी त्वरित बाहेर काढणे शक्य होऊन मुसळधार सरींमध्येही रेल्वे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.
