‘ग्रीन महाराष्ट्र मिशन’वर प्रश्नचिन्ह; वृक्षलागवडीचे ऑडिटच नाही!
तीन कोटी झाडांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत जगण्याच्या नोंदींची व्यवस्था नाही; वॉचडॉग फाउंडेशनचा मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महाराष्ट्र सरकारने २०२६ ते २०३१ या कालावधीत तीन कोटी वृक्षलागवडीचे महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रीन महाराष्ट्र मिशन’ आखले असले, तरी लावलेली झाडे जगतात की मरतात याचे ऑडिट करण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था प्रशासनाकडे नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गंभीर त्रुटीकडे लक्ष वेधण्यासाठी वॉचडॉग फाउंडेशनसह अन्य पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाकडे विकासकामांसाठी काढलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५मध्ये पुनर्रोपण केलेल्या झाडांच्या जगण्याचे ऑडिट करणे किंवा त्याचा अहवाल सादर करणे याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. या कायदेशीर पळवाटेमुळे प्रशासन केवळ झाडे लावण्याचे आकडे दाखवते, मात्र त्यांच्या जगण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
वॉचडॉग फाउंडेशनचे प्रमुख ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, की राज्याचे ३३ टक्के क्षेत्र हरित करण्यासाठी दरवर्षी जिल्ह्याला सरासरी ३.३२ कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, देखरेखीशिवाय हे उद्दिष्ट केवळ कागदी नियोजन ठरेल. पुनर्रोपणानंतर झाडे जगली की नाही, याबाबत कोणतेही ऑडिट होत नाही. यासाठी २०२१च्या सुधारित कायद्यातील तरतुदींची अद्याप ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय उत्तरदायित्व शून्य आहे.
एकीकडे मुंबई महापालिका वृक्षलागवडीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर लावलेल्या रोपांची निगा राखली जात नसल्याचे चित्र आहे. जर ऑडिटची व्यवस्थाच नसेल तर ग्रीन महाराष्ट्र मिशन यशस्वी कसे होणार, असा सडेतोड सवाल आता पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत.
तातडीने नियमावली बनवा
वॉचडॉग फाउंडेशनचे निकोलस अल्मेडा यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की सरकारने तातडीने नियमावली तयार करावी. तसेच झाडे लावल्यानंतर किमान तीन ते पाच वर्षे त्यांच्या जगण्याचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करणे बंधनकारक करावे.
