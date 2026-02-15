पश्चिम रेल्वेवर लोकल वाढणार
पश्चिम रेल्वेवर लोकल वाढणार
एसीच्या १२, तर साध्या तीन अतिरिक्त फेऱ्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १९ फेब्रुवारीपासून एसी लोकलच्या १२ आणि साध्या लोकलच्या तीन फेऱ्यांची वाढ करण्यात येणार आहे. या वाढीमुळे दिवसभरातील लोकल फेऱ्यांची एकूण संख्या १,४१४ वर जाणार असून गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली यादरम्यान पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचे काम पूर्ण झाल्याने फेऱ्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत एसी लोकलला वाढता प्रतिसाद मिळत असून विशेषतः उन्हाळ्यात या सेवांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. ही बाब लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने एसी फेऱ्यांत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन वाढ करताना ११ साध्या लोकल फेऱ्या कमी करण्यात आल्या असल्या तरी एकूण सेवांमध्ये वाढ झाली आहे. एसी लोकलची संख्या १२१ वरून १३३ वर पोहोचली आहे. तसेच दिवसभरातील एकूण लोकल फेऱ्या १,४१० वरून १,४१४ इतक्या झाल्या आहेत. याशिवाय सध्या भाईंदर ते वांद्रेदरम्यान धावणारी धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा विरारपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. वाढीव एसी लोकल फेऱ्या चर्चगेट ते गोरेगाव, बोरिवली, भाईंदर, वसई रोड आणि विरार यादरम्यान धावतील. दरम्यान, या सर्व नवीन फेऱ्यांची अंमलबजावणी १९ फेब्रुवारीला साजऱ्या होणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीदिनापासून करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.
...
फेऱ्या अशा
दिवसभरातील लोकल फेऱ्या : १,४१४
एसी लोकल फेऱ्या : १३३
शनिवार-रविवार एसी फेऱ्या : १०६
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.