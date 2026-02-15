‘वारली कले’तून मांडली वातावरण बदलाची गोष्ट
भायखळा प्राणिसंग्रहालयात २२ फुटी भित्तिचित्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : वातावरण बदलासारखा जागतिक आणि तांत्रिक विषय सर्वसामान्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्यासाठी भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात २२ फुटी भव्य वारली भित्तिचित्राचे अनावरण करण्यात आले. १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईत पहिल्यांदाच आयोजित होणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे औचित्य साधून ही कलाकृती साकारण्यात आली आहे.
‘वातावरण बदल, समाज आणि आपले निर्णय याची वारली शैलीतील कथा’ असे शीर्षक असलेल्या या चित्रात दोन परस्परविरोधी बाजू मांडल्या आहेत. एका भागात वाढती उष्णता, प्रदूषित जलस्रोत, समुद्राची वाढती पातळी आणि त्याचा शेतकरी व मच्छीमारांवर होणारा परिणाम दाखवण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या भागात कचरा व्यवस्थापन, अक्षय ऊर्जा आणि जंगल संवर्धन यांसारख्या उपाययोजनांतून निसर्ग कसा वाचवता येईल, याचे चित्रण केले आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवासी दिनेश बरप आणि आरे कॉलनीतील आकाश भोईर या दोन तरुण आदिवासी कलाकारांनी हे भित्तिचित्र साकारले आहे. वारली कला ही केवळ सजावट नसून ती एक लिपी आहे, या भावनेतून त्यांनी वातावरण बदलाचा गंभीर विषय रंगांच्या माध्यमातून मांडला आहे.
चित्राचे अनावरण
महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय कृती कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे, प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी आणि उपसंचालक डॉ. कोमल राऊळ यांच्या हस्ते या चित्राचे अनावरण झाले. महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय कृती कक्ष, महापालिका आणि ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायजर्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘क्लायमेट कल्चर कलेक्टिव्ह’ उपक्रमांतर्गत ही भिंत सजवण्यात आली आहे.
छोटे निर्णय, मोठे बदल!
प्राणिसंग्रहालयातील बिबट्या प्रदर्शनीजवळ हे भित्तिचित्र असल्याने पर्यटकांची, विशेषतः मुलांची येथे मोठी गर्दी होईल, अशी प्रशासनाला खात्री आहे. ‘वातावरण बदलावर केवळ चर्चा न करता, लोकांनी एकत्र येऊन घेतलेले छोटे निर्णयच मोठे बदल घडवू शकतात, हा संदेश यातून दिला आहे,’ असे आयोजकांनी सांगितले.
