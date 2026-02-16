भंगार विक्रीत मध्य रेल्वेची झेप
भंगारविक्रीत मध्य रेल्वेची झेप
४०४.७२ कोटींचा महसूल; भुसावळ विभाग आघाडीवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : भंगार विक्रीतून महसूल वाढविण्याच्या उपक्रमात मध्य रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ११ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत म्हणजेच २०२५-२६ आर्थिक वर्षात मध्य रेल्वेला भंगार विक्रीतून तब्बल ४०४.७२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मागील आर्थिक वर्षातील (२०२४-२५) याच कालावधीत मिळालेल्या ३९३.६५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा २.८१ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेच्या स्टोअर्स विभागाने विशेष मोहीम राबवत दुर्गम व विखुरलेल्या ठिकाणांवरील भंगाराची ओळख पटवून विक्री प्रक्रिया गतिमान केली. कुर्ला कटिंग यार्ड, नाशिक येथील ट्रॅक्शन मशीन वर्कशॉप, परळ व मनमाड वर्कशॉप तसेच सर्व पाच विभागांमध्ये समन्वयातून ही कारवाई करण्यात आली. परिणामी विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली. विभागनिहाय कामगिरीत भुसावळ विभागाने ९७.७२ कोटी रुपयांची भंगार विक्री नोंदवत प्रथम क्रमांक पटकावला.
भंगार विक्रीचा तपशील
१. रुळांवरील जुने लोखंडी साहित्य : ४०,१७७ मेट्रिक टन
२. रुळाखालील जुने स्लीपर्स : २,५५,३१८ नग
३. इतर लोखंडी भंगार : २५,७९० मेट्रिक टन
४. तांबे, ॲल्युमिनियमसारखे धातू भंगार : ३,३२५ मेट्रिक टन
५. निकामी रेल्वे साहित्य : ४७ इंजिने, ७० प्रवासी डबे, ११० मालगाड्यांचे डबे
