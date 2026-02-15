अवयवदानाने दोघांना नवजीवन
अवयवदानाने दोघांना नवजीवन
मुंबई, ता. १५ : यंदाच्या वर्षातील बारावे अवयवदान १४ फेब्रुवारीला ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात पार पडले. ४५ वर्षीय रुग्ण उपचारांना प्रतिसाद देत नसल्याने त्यांना डॉक्टरांनी तपासणीनंतर मेंदूमृत घोषित केले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतल्याने दोन रुग्णांना नवजीवन मिळाले, तर दोन जणांना दृष्टी लाभणार आहे.
या अवयवदानातून हृदय आणि यकृत हे महत्त्वाचे अवयव दान करण्यात आले. त्याचबरोबर ऊती दानामध्ये नेत्रपटल (कॉर्निया), त्वचा आणि हाडे यांचेही दान करण्यात आले. हृदय आणि यकृत प्रत्यारोपणामुळे दोन रुग्णांना जीवनदान मिळाले असून, कॉर्निया दानामुळे दोन अंध रुग्णांना दृष्टी मिळणार आहे. त्वचा आणि हाडे यांच्या दानामुळे गंभीर जखमी तसेच भाजलेल्या रुग्णांच्या उपचारांना मदत होणार आहे. अवयवांचे वाटप झेडटीसीसी अर्थात अवयव प्रत्यारोपण समितीच्या राज्यस्तरीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आले. अवयवदानाच्या या घटनेमुळे समाजात जनजागृतीस चालना मिळत असून, दु:खाच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना नवजीवन मिळाले.
