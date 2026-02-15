महाशिवरात्रीला ठाणे–मुंबईत साधना शिबिराला हजारोंचा प्रतिसाद
महाशिवरात्रीला ठाणे-मुंबईत साधना शिबिराला हजारोंचा प्रतिसाद
अंतर योग फाउंडेशनच्या उपक्रमात ब्रह्मर्षी आचार्य उपेंद्रजी यांचे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त अंतर योग फाउंडेशनतर्फे मुंबई व ठाण्यात आयोजित विशेष साधना शिबिराला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. संस्थापक ब्रह्मर्षी आचार्य उपेंद्रजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या मोफत साधनासत्रात सुमारे एक हजाराहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला.
सकाळी ७ वाजता सुरू झालेल्या शिबिरात आरोग्य, मानसिक स्थैर्य, नातेसंबंधातील सुसंवाद आणि शैक्षणिक प्रगती यांवर आधारित विशेष ऊर्जाधारित साधना घेण्यात आली. ‘सायन्स ऑफ हीलिंग’ या संकल्पनेवर आधारित साधना हे या उपक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. साधनेच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीत सहभागींची पूर्व व पश्चात वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सत्राचे आयोजन करून एकाग्रता, आत्मविश्वास आणि तणाव व्यवस्थापन यांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. भावनिक संतुलन आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी साधना उपयुक्त ठरल्याची प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमादरम्यान महामृत्युंजय यज्ञ, शिवलिंग अभिषेक आणि इच्छापूर्ती संकल्प विधी शास्त्रोक्त पद्धतीने पार पडले. या वेळी मार्गदर्शन करताना आचार्य उपेंद्रजी म्हणाले, योग्य साधना केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम त्वरित जाणवतात. सामाजिक स्वास्थ्य वृद्धिंगत करण्यासाठी ही साधना देशातील तीन कोटी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प आहे. ठाण्यातील सकाळच्या सत्रानंतर मुंबईत सायंकाळी आयोजित सत्रातही मोठ्या संख्येने साधक उपस्थित होते. पारंपरिक अध्यात्म आणि आधुनिक विज्ञान यांचा समन्वय साधणाऱ्या या उपक्रमाचे विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत आहे.
