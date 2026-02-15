पालिका अधिकाऱ्यांना ११ रुपयांचा दंड
पालिका अधिकाऱ्यांना ११ रुपयांचा दंड
न्यायालयीन आदेश पालनात दिरंगाई केल्याचा ठपका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : फोर्ट परिसरातील एका इमारतीमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याचे पालन करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पालिकेच्या संबंधित प्रभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने नुकताच प्रत्येकी ११ रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच हा दंड अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून दोन दिवसांत उच्च न्यायालयाच्या कीर्तिकर विधी लायब्ररीमध्ये जमा करण्याचेही आदेशात नमूद केले.
प्रभाग क्रमांक १ (झोन-१)च्या उपायुक्त चंदा जाधव आणि शहर अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांना हा दंड सुनावण्यात आला असून, न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, हा संदेश महापालिका आणि पालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत स्पष्टपणे पोहचावा, यासाठी हा दंड आकारण्यात येत असल्याचेही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारीच्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच जाधव आणि जोशी यांच्याकडूनच फाईल प्रलंबित राहिल्याने संपूर्ण प्रकरणात विलंब झाला. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना अशा प्रकारची ढिलाई अस्वीकार्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
...
प्रकरण काय?
फोर्टस्थित कीर्ती चेंबर्सच्या मालकांनी भाडेकरूचे बेकायदा बांधकाम पाडकामासाठी केलेला दावा पलिकेला नोटीस न दिल्याने फेटाळण्यात आला. त्याविरोधात मालकाने उच्च न्यायालयात अपील केले. ५ ऑगस्ट २०२४ला पालिकेने कारवाई सुरू केल्याची नोंद झाल्यानंतर अपील मागे घेण्यात आले. तथापि, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न झाल्याने पुन्हा याचिका करण्यात आली. २३ डिसेंबर २०२५ला संरचना न पाडल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित आदेशात भाडेकरूने स्वतः बांधकाम न पाडल्यास ‘ए’ वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई करण्याचे नमूद आदेश असल्यामुळे न्यायालयाने सहाय्यक महापालिका आयुक्त जयदीप मोरे यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले.
...
पालिकेकडून दिरंगाई
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी अनावधानाने राहिल्याचे सुनावणीदरम्यान पालिकेकडून सांगण्यात आले. न्यायालयाने मोरेंविरोधात कर्तव्यात अपयशी ठरल्याबद्दल कारवाईचे आदेश दिले. ३० जानेवारीला सुनावणीवेळी मोरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ९ फेब्रुवारीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मूळ कागदपत्रे तपासली असता, २४ डिसेंबरच्या आदेशाचा अहवाल २६ डिसेंबरला तयार झाला होता; मात्र फाईल ३० डिसेंबरला जाधव यांच्याकडे पाठवूनही त्यांनी ८ जानेवारीला म्हणजे नऊ दिवसांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर जोशी यांनी २७ जानेवारीला म्हणजे १९ दिवसांनी सही केली. अखेरीस २८ जानेवारीला महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तत्काळ मोरे यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश दिले. त्याचीच गंभीर दखल घेऊन जाधव आणि जोशी यांच्याकडूनच फाईल प्रलंबित राहिल्यानेच संपूर्ण प्रकरणास विलंब झाल्याचे नमूद करून न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला.
