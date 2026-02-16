बँडस्टँडवर प्रेम, संविधानाचा संगम
बँडस्टँडवर प्रेम, संविधानाचा उत्सव
वांद्रे येथे ‘सीपीडी’तर्फे पाचवा व्हॅलेंटाइन डे; गीत, शायरी आणि नुक्कड नाटकाद्वारे जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : देशात जात, धर्म, लिंग आणि प्रांताच्या नावावर द्वेष पसरविण्याच्या घटना वाढत असताना ‘सेंटर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रसी’ (सीपीडी) या संस्थेतर्फे प्रेम आणि लोकशाही मूल्यांचा संदेश देणारा पाचवा व्हॅलेंटाइन डे उत्साहात साजरा करण्यात आला. वांद्रे येथील बँडस्टँड समुद्रकिनारी खुल्या आकाशाखाली झालेला हा उपक्रम केवळ उत्सव न ठरता सार्वजनिक जागा लोकशाही अभिव्यक्तीसाठी पुन्हा मिळवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न ठरला.
गेल्या पाच वर्षांची परंपरा जपत यंदाही समुद्रकिनारी आयोजित कार्यक्रमात प्रेम, मैत्री आणि मानवतेवर आधारित शायरी, गीते आणि नुक्कड नाटकाचे सादरीकरण करण्यात आले. उपस्थितांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत विविध गीते सादर केली. या वेळी सीपीडीतर्फे तयार करण्यात आलेली विशेष व्हॅलेंटाइन डे प्रतिज्ञा उपस्थितांना वितरित करण्यात आली. एका ज्येष्ठ नागरिकाने प्रतिज्ञेचे वाचन करून समाधान व्यक्त केले आणि उपस्थितांना कॉफी देत उपक्रमाचे कौतुक केले.
प्रेम आणि मैत्रीचा संदेश निर्भीडपणे देणाऱ्या सहभागींना संस्थेतर्फे भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचा टेबल स्टँड देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाची सांगता केक कापून तसेच ‘दोस्ती जिंदाबाद’ आणि ‘तू जिंदा है’ अशा सामाजिक परिवर्तनाच्या गीतांनी झाली. बंद सभागृहांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन पुन्हा एकदा खुल्या मैदानात आणि सार्वजनिक ठिकाणी लोकांशी संवाद साधण्याची संस्कृती जोपासली पाहिजे. सार्वजनिक जागा लोकशाही अभिव्यक्तीसाठी पुन्हा मिळवणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा अभिव्यक्ती केवळ संविधानाच्या पानांपुरती मर्यादित राहील, असे सीपीडीचे समन्वयक विशाल जाधव यांनी सांगितले. सार्वजनिक ठिकाणी लोकशाही मूल्यांची जाणीव करून देणाऱ्या या उपक्रमाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत असून, संस्थांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जनतेमध्ये जाऊन संवाद साधण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
