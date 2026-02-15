एलएलबी प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ
एलएलबी प्रवेश
नोंदणीस मुदतवाढ
मुंबई, ता. १५ ः राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे पाचवर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ करण्यात येत आहे. आतापर्यंत या अभ्यासक्रमासाठी २६ हजार ०६१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ही प्रवेश परीक्षा ८ मे रोजी होणार आहे. ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका www.mahacet.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही सीईटी राज्यातील विविध केंद्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाणार असल्याचे सीईटी कक्षाने कळविले आहे.
