मुंबईकरांना उन्हाळ्याची चाहूल
सांताक्रूझमध्ये पारा ३५ अंशांच्या पार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईसह राज्यातून थंडीने काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली असून, मुंबईत आता उन्हाचा कडाका वाढत आहे. सांताक्रूझ येथे रविवारी ३५.२, तर कुलाबा येथे ३३ अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद झाली. फेब्रुवारीतच पाऱ्याने पस्तीशी ओलांडल्याने उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. वाढत्या तापमानासोबतच आर्द्रतेचे प्रमाणही अधिक असल्याने मुंबईकर घामाघूम झाले आहेत.
मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण किनारपट्टीसह मुंबई आणि उपनगरात तापमान वाढत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कुलाबा परिसरात आर्द्रतेचे प्रमाण तब्बल ९१ टक्क्यांवर पोहोचल्याने सकाळपासूनच हवेत दमटपणा जाणवत होता. मुंबईसोबतच ठाणे आणि नवी मुंबईतही उष्णतेची लाट जाणवत आहे. ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या केंद्रावर कमाल तापमान ३४.० अंश सेल्सियस नोंदवण्यात आले. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी नागरिक टोपी, रुमाल आणि सनग्लासचा आधार घेताना दिसत होते. कोकण किनारपट्टीवरही उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. रत्नागिरीत ३४.७, तर हर्णे परिसरात ३०.५ अंश सेल्सियस तापमान होते.
तापमानवाढीची शक्यता
हवामानतज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवस तापमानवाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे. किमान तापमानात फारशी घट होणार नसल्याने रात्रीचा गारवाही कमी झाला असून मुंबईकरांना आता कडक उन्हाचे चटके जाणवत आहेत.
राज्यातील कमाल तापमान
सांताक्रूझ ३५.२
कुलाबा ३३
सोलापूर ३४.८
रत्नागिरी ३४.७
सांगली ३३.७
पुणे ३३.५
छ. संभाजीनगर ३३.४
नाशिक ३२.६
