दादरमध्ये छत्रपती सन्मान मोर्चा
‘भाजयुमो’कडून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या विधानास विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना टिपू सुलतानशी केल्याच्या निषेधार्थ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) मुंबईच्या वतीने दादर येथे भव्य ‘छत्रपती सन्मान मोर्चा’ काढण्यात आला. दादर (पूर्व) येथील स्वामीनारायण मंदिरासमोर झालेल्या या निदर्शनामध्ये काँग्रेसच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.
भाजयुमो मुंबईचे अध्यक्ष व नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी बोलताना तिवाना म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे; तर अवघ्या देशाचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांची तुलना टिपू सुलतानशी करणे, हा केवळ ऐतिहासिक प्रमाद नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि कोट्यवधी शिवप्रेमींचा घोर अपमान आहे. मतपेढीच्या राजकारणासाठी काँग्रेसकडून सातत्याने महापुरुषांचे अवमान करण्याचे सत्र सुरू असून, शिवरायांचा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. या मोर्चामध्ये भाजयुमोचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह मोठ्या संख्येने शिवप्रेमी नागरिक सहभागी झाले होते. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल तत्काळ जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
उपस्थित जनसमुदायाने एकमुखाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सन्मानासाठी आणि हिंदवी स्वराज्याच्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर राहण्याचा संकल्प केला. जोपर्यंत काँग्रेसचे नेते माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, असा इशाराही भाजयुमोतर्फे देण्यात आला आहे.
