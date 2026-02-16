म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य घरासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी हवाच
म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य घरासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी हवाच
सुधारित अटीसह लवकरच जाहिरात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : म्हाडाच्या लॉटरीत वारंवार समावेश करूनही विक्री न झालेल्या १२० महागड्या घरांची म्हाडाकडून आता प्रथम येणाऱ्या प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे. उत्पन्न मर्यादा, लॉटरी आणि कागदपत्रांच्या कटकटीशिवाय ही घरे विकली जाणार असली तरी या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना महाराष्ट्राचा रहिवास म्हणजे डोमिसाईल प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. या सुधारित अटीसह म्हाडाकडून लवकरच सदरची जाहिरात काढली जाणार आहे.
म्हाडाकडून मुंबईत उभारलेल्या घरांची आणि खासगी विकसकांकडून प्रीमियमच्या माध्यमातून मिळालेल्या घरांची खुल्या लॉटरीद्वारे विक्री केली जाते. मात्र, खासगी विकसकांकडून मिळालेल्या घरांच्या किमती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत. त्यामुळे वारंवार लॉटरीत समावेश करूनही त्याची विक्री झालेली नाही. ही घरे ज्या उत्पन्न गटासाठी आहेत, त्या गटातील अर्जदाराला त्याची किंमत परवडत नाही. त्यामुळे म्हाडाने नुकतीच सदर घरांची प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री करण्यासाठी जाहिरात दिली होती.
कोणत्याही नियम व अटीशिवाय केवळ किंमत घेऊन सदरची घरे दिली जाणार असल्याने त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. दरम्यान, म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने महाराष्ट्राचा आदिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतची अटही नव्हती. त्यामुळे राज्याबाहेरील इच्छुकांनी या घरांसाठी अर्ज केल्यास गोंधळ उडण्याची भीती होती. त्याची दखल घेत म्हाडाने सदर घरांसाठीची नोंदणी प्रक्रिया पुढे ढकलली असून, आता डोमिसाईलच्या अटीसह नवीन जाहीरात येणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
साॅफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याचे काम सुरू
डोमिसाईलच्या अटीसह सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे काम सुरू असून, ती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर सदरच्या घरांसाठीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.