टाटा मेमोरियलचा विस्तार आराखडा मंजूर टाटा मेमोरियलचा विस्तार आराखडा मंजूर
टाटा मेमोरियलचा विस्तार आराखडा मंजूर
रेडिएशन व ओपीडी सुविधांना नवे बळ; २०२७ पर्यंत कर्करोग उपचार क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : देशातील कर्करोग उपचार क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या टाटा मेमोरियल सेंटर अंतर्गत रुग्णसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याअंतर्गत परळच्या टाटा रुग्णालयात सुमारे १० हजार चौरस फुटांचा ओपीडी विस्तार प्रस्तावित आहे. तसेच परळ रुग्णालयातील सुपरस्पेशालिटी ओपीडी ब्लॉक २०२७ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कर्करोग उपचार क्षमतेत वाढ होईल.
अणुऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांना अणुऊर्जा आयोगाकडून (एईसी) विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार नियोजनबद्ध अंमलबजावणी केली जाणार आहे. २०२६ ते २०२७ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे कर्करोग उपचार क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
उपचार, संशोधनावर बळ
कर्करोग रुग्णसंख्येत वाढ होत असताना उपचार, संशोधन आणि नोंदणी व्यवस्थेला बळकटी देण्यावर या आराखड्यात विशेष भर देण्यात आला आहे. लोकसंख्याधारित कर्करोग नोंदणी अधिक सक्षम करून राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन आणि उपचारांसाठी सक्षम व्यासपीठ निर्माण करण्याचा संस्थेचा मानस आहे. अणुऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील या संस्थेने वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करून पायाभूत सुविधा विस्ताराचा व्यापक आराखडा तयार केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कर्करोग नोंदणी, संशोधन आणि अत्याधुनिक उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
खारघरमध्ये निवासी सुविधा
नवी मुंबईतील ॲडव्हान्स्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर (अॅक्टरेक) येथे विद्यार्थी, संशोधक आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रकल्प सीएसआर निधीतून राबवला जाणार आहे. संशोधन आणि प्रशिक्षणाला चालना देण्यासाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
परळमध्ये ओपीडीचा विस्तार
मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परळ, येथे सुमारे १० हजार चौरस फुटांचा ओपीडी विस्तार प्रस्तावित आहे. तसेच छाती व मणक्यावरील कर्करोगांसाठी स्वतंत्र सुविधा. पॅलिएटिव्ह केअर आणि मानसोपचारासाठी स्वतंत्र ओपीडी तसेच बहुवैद्यकीय (मल्टिडिसिप्लिनरी) उपचार पद्धतींवर आधारित सेवा मिळणार आहे. याशिवाय, २० हजार चौरस फुटांचा ओपीडी विस्तार आधीच कार्यान्वित असून डोके व मान कर्करोगांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्यात आला आहे. निदान व उपचारपूर्व तपासणीसाठी अत्याधुनिक फ्लो सायटोमेट्री (पीएफटी) प्रयोगशाळाही सुरू करण्यात आली आहे.
सुपरस्पेशालिटी ओपीडी ब्लॉक
परळ येथे १२ मजली बहुविशेषज्ञ ओपीडी ब्लॉकचे बांधकाम सुरू आहे. कर्करोगासोबत उद्भवणाऱ्या इतर आजारांवर तसेच केमोथेरपीमुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतींवर उपचार करण्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. हा प्रकल्प २०२७ मध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबत रेडिएशन ऑन्कोलॉजीसाठी स्वतंत्र १२ मजली इमारत तसेच अॅक्टरेक खारघर येथे ‘इंटिग्रेटेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर’ (आयआरओसी) अंतर्गत १२ मजली स्वतंत्र इमारत उभारली जात आहे. १२ अत्याधुनिक लीनियर ॲक्सिलरेटर बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रेडिएशन उपचार क्षमतेत लक्षणीय वाढ होऊन प्रतीक्षा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळेल.
वाराणसी प्रकल्पांना गती
उत्तर प्रदेश आणि शेजारील राज्यांतील वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करून वाराणसी येथील रुग्णालयाचा विस्तार व सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. अणुऊर्जा विभागाकडून आर्थिक मान्यता मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे उत्तर भारतातील कर्करुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.