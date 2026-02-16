मुंबईकरांचा श्वास पुन्हा कोंडला!
मुंबईकरांचा श्वास पुन्हा कोंडला!
फेब्रुवारीत प्रदूषणाच्या आलेखात ‘चढ-उतार’ कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा खालावलेलाच असून, फेब्रुवारीमध्ये मुंबईकरांना सातत्याने प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासूनच हवेच्या स्तरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत असून, आजही शहराचा सरासरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ११० म्हणजेच ‘मध्यम’ श्रेणीत नोंदवण्यात आला आहे.
एक्यूआय आकडेवारीनुसार, या महिन्यात केवळ १० फेब्रुवारीला हवेचा दर्जा ‘समाधानकारक’ (एक्यूआय ९९) होता; मात्र उर्वरित सर्व दिवसांत प्रदूषणाचा टप्पा १००च्या पुढेच राहिला आहे. विशेषतः २ आणि ३ फेब्रुवारी रोजी एक्यूआय १४०च्या वर गेल्याने चिंता व्यक्त केली जात होती, त्यातच गेल्या तीन दिवसांचा कल पाहिला, तर प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते. १३ फेब्रुवारी ११५, १४ फेब्रुवारी १२५ आणि १५ फेब्रुवारीला १३४ एक्यूआय नोंदवला गेला, तर १६ फेब्रुवारी रोजी यामध्ये काहीशी घट झाली असून, एक्यूआय ११० इतका आहे. हवेच्या या ‘मध्यम’ श्रेणीमुळे आरोग्यावरही परिणाम होत आहेत. विशेषतः फुप्फुसाचे विकार, दमा आणि हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींना यामुळे श्वसनाचा त्रास जाणवू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे.
वाढते वायू प्रदूषण
शहर एक्यूआय (१६ फेब्रुवारी)
देवनार १३६
घाटकोपर १३०
शिवाजीनगर १३४
वांद्रे-कुर्ला संकुल १३१
कांदिवली पश्चिम १२६
