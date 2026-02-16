राज्य मानवाधिकार आयोगाचे महापालिकेला निर्देश
राज्य मानवाधिकार आयोगाचे महापालिकेला निर्देश
नालेसफाईच्या कामांबाबत अद्ययावत अहवाल सादर करा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईतील नाल्यांची सफाई आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. तक्रारदार शेख फैयाज आलम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना आयोगाने महापालिकेला नाल्यांच्या स्वच्छतेबाबतचे अद्ययावत फोटो आणि जाळ्या बसवण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
मुंबईतील नाल्यांची दुरवस्था आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सांगत शेख फैयाज आलम यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती स्वप्ना एस. जोशी (सदस्य) यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे कार्यकारी अभियंता पराग निकळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या वतीने आयोगाला काही आश्वासने देण्यात आली. नाल्यातील कचरा साफ करण्याबाबत ‘घनकचरा व्यवस्थापन विभाग’ स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करेल. नालेसफाई पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणचे अद्ययावत फोटो पुढील सुनावणीत सादर केले जातील आणि नाल्यात कचरा फेकला जाऊ नये, म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून तीन मीटर उंचीची जाळी बसवण्याबाबतचे नियोजनही पालिकेला स्पष्ट करावे लागणार आहे. आयोगाने पालिकेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि कामाचा अहवाल पुढील तारखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल २०२६ला होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.