सुविधांअभावी जे.जे.त आंदोलनाची ठिणगी
निवासी डॉक्टरांचा बेमुदत लढा सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ग्रांट गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेज अँड सर जे. जे. ग्रुप ऑफ रुग्णालय येथील वसतिगृहांची दयनीय अवस्था, विद्यार्थ्यांचे कमी झालेले अधिकार, अपुरी सुरक्षा व्यवस्था आणि मागील एका वर्षात चार विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांमुळे वातावरण तापले आहे. प्रशासनाविरोधात २०० हून अधिक निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत उपोषण सुरू करत थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील आरोग्यसेवा विस्कळित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आंदोलनापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेक पत्रे पाठविल्याचा दावा डॉक्टरांनी केला आहे. मात्र, ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देऊनही समस्यांचे निराकरण झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ताण वाढला, सुविधा घटल्या
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या २५ वर्षांत आत्महत्येच्या घटना घडल्या नव्हत्या. मात्र, मागील वर्षभरात सात ते आठ आत्महत्येचे प्रयत्न झाले असून, त्यात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. वाढता शैक्षणिक ताण, तणावमुक्तीसाठी खेळ व सांस्कृतिक उपक्रमांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधांमध्ये झालेली घट ही परिस्थिती गंभीर होण्यामागील कारणे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
जिमखाना समितीत बदल
विद्यार्थी प्रतिनिधींचा आरोप आहे की, जिमखान्याची पूर्वीची सल्लागार समिती बदलून प्रशासकीय समिती करण्यात आली. त्यामुळे निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा आल्या. पूर्वी अधिष्ठाता अध्यक्ष असत आणि विद्यार्थ्यांना निर्णायक भूमिका होती; आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने निर्णय प्रक्रिया विद्यार्थ्यांपासून दूर गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जिमखान्यासाठी प्रस्तावित पीपीपी मॉडेललाही विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षेचे प्रश्न
आंदोलनकर्त्यांनी वसतिगृहातील परिस्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुरुस्ती कामांमुळे काही खोल्यांमध्ये पाच-पाच विद्यार्थ्यांना राहावे लागत असल्याची तक्रार आहे. स्वच्छतेचा अभाव, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, एका मजल्यासाठी एकच पाण्याचा स्रोत अशी परिस्थिती असल्याचे सांगितले जाते. मंजूर झालेले वॉटर फिल्टर अद्याप बसवले नसल्याचाही आरोप आहे.
