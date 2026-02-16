रिक्षा-टॅक्सी प्रवास ‘डिजिटल सुरक्षित’
‘बिगसी’ योजनेतून क्यूआर कोड, एसओएस बटणाची सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई , ता : १६ : रिक्षा, टॅक्सीमध्ये सुरक्षित प्रवास व्हावा, यासाठी ‘ईटीएस ३६०’ कंपनीमार्फत बिगसी (ब्लॅक येलो ग्रीन सेफ्टी) योजना सुरू करण्यात आली आहे. सरकार, चालक किंवा प्रवासी यांच्यावर कोणताही खर्चाचा भार न देता रिक्षा-टॅक्सीचे डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. त्यामुळे रिक्षा, टॅक्सीचे लोकेशन कळणार असून, गैरकृत्यांना आळा बसेल. त्याची मानक कार्यपद्धती (एसओपी) येत्या १० दिवसांत तयार होणार, अशी माहिती परिवहन विभागाने दिली आहे.
प्रवाशांच्या सीटसमोर आणि चालकाच्या मागे ड्रायव्हर, वाहनाचे ओळखपत्र लावण्यात येणार आहे. त्यावर क्यूआर कोड आहे. बिगसी ॲप वापरून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्यावर गुगल मॅप दिसेल. यामध्ये एसओएस बटणदेखील आहे. बटन सक्रिय केल्यानंतर वाहन/चालक/प्रवाशांचे तपशील पोलिस ११२ नियंत्रण कक्षाला पाठवले जातात. त्यानंतर जवळची गस्त घालणारी पोलिस व्हॅन वाहनाचा माग काढते आणि पाच मिनिटांत मदत पुरवते.
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर देशात महिला सुरक्षेबाबत तीव्र संताप व्यक्त झाला, लोकांनी आक्रोश केला. त्यानंतर सरकारने काही उपाययोजना केल्या. तसेच एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर सरकारने काही नियम बनवले होते. त्यापैकी एक म्हणजे प्रवासी वाहनात पॅनिक बटन असायला हवे. त्यासाठी वाहनचालकाला खर्च मोजावा लागत होता. मात्र, यातून रिक्षा-टॅक्सीला वगळण्यात आले होते. त्यामुळे मोठा प्रवासीवर्ग वंचित राहिला होता. मात्र, या उपक्रमामुळे त्या प्रवाशांनाही दिलासा मिळणार आहे.
ब्लॅक येलो ग्रीन सेफ्टी योजनेंतर्गत रिक्षा, काळी पिवळी टॅक्सीचे डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. एसओपी येत्या १० दिवसांत तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने रिक्षा-टॅक्सीला पॅनेल लावले जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सहपरिवहन आयुक्त शैलेश कामत यांनी दिली.
जलद गतीने काम करणार
बिगसी योजना परिवहन विभाग आणि महाराष्ट्र पोलिस विभागाच्या सहकार्याने, ईटीएस ३६० कंपनीसोबतच्या सामंजस्य करारांतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. त्याची एसओपी तयार केली जात आहे. त्यानंतर आरटीओ कार्यालयात पॅनेल बसवण्याचे काम सुरू होईल. मुंबईत २.६० लाख रिक्षा आणि टॅक्सीला पॅनेल बसवले जाणार आहे. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे मार्गावर एक व्हॅन ठेवली जाणार आहे. जेणेकरून हे काम जलद गतीने होईल, अशी माहिती बिगसी योजनेचे संस्थापक प्राध्यापक निरंजन भट यांनी दिली.
