मुलुंड मेट्राे अपघातास कंत्राटदारसच जबाबदार!
मुलुंड मेट्राे अपघातास
कंत्राटदारच जबाबदार!
‘एमएमआरडीए’च्या अहवालात निष्काळजीचा ठपका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मेट्रो ४ मार्गिकेवर मुलुंड येथे स्लॅब कोसळून झालेला अपघात कंत्राटदाराच्या निष्काळजीमुळे झाल्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्राथमिक अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. काम सुरू असलेल्या ठिकाणी याेग्यप्रकारे देखरेख व्यवस्था नसल्यामुळे सुरक्षा स्लॅब व्यवस्थित बसला आहे की नाही, त्यातील त्रुटी याेग्य वेळी लक्षात आल्या नसाव्यात, असे ‘एमएमआरडीए’ने या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
मुलुंड येथे अपघात झालेल्या परिसरात मिलान इन्फ्रा ही कंत्राटदार कंपनी काम करत आहे. पिलरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर यू-गर्डर बसवण्यात आले होते. त्याला सुरक्षा भिंत म्हणून स्लॅब बसवले जात होते. ते बसवताना योग्यरीतीने सील न केल्याने स्लॅब कोसळून अपघात घडला आहे. संबंधित कंत्राटदाराने वेळोवेळी कामाच्या ठिकाणी निगराणी ठेवली असती, तर अपघात टळला असता, असे ‘एमएमआरडीए’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, संबंधित कंत्राटदारावर कडक कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
