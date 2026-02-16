आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आजपासून
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आजपासून
१० मार्चपर्यंत अर्ज भरता येणार
मुंबई, ता. १६ : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, विनाअनुदानित शाळांसाठी उद्यापासून (ता. १७) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. येत्या १० मार्चपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी दिली.
आरटीईअंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी २५ टक्के राखीव प्रवेश प्रक्रियेसाठी पालकांनी ऑनलाइन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटक, एचआयव्ही बाधित किंवा प्रभावित बालक, अनाथ बालके, दिव्यांग बालके अथवा कोविड प्रभावित बालकांचा वंचित घटकांत, तर आर्थिक वर्षात पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असलेल्या बालकांचा आर्थिक दुर्बल गटामध्ये समावेश होतो. पालकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किमीपेक्षा कमी अंतरावरील शाळा आरटीई संकेतस्थळावर दिसतील. त्यानुसार पालकांनी १० शाळांची निवड करावी, अशा सूचना शिक्षण संचालनालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत.
---
अचूक माहिती भरावी
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडण्यात यावीत, पाल्याची अचूक माहिती भरावी. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान समस्या आल्यास संकेतस्थळावर मदत केंद्रांची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी संपर्क साधून समस्येचे निराकरण करता येईल. अधिक माहितीसाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयाने केले आहे.
