किल्ले शिवनेरीवर ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जन्मभूमी असलेल्या जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव : हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवसांच्या या महोत्सवात छत्रपती शिवरायांच्या जाज्वल्य इतिहासाला उजाळा देणारे सांस्कृतिक, क्रीडा आणि लोककलेचे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
महोत्सवाच्या आयोजनाबाबत माहिती देताना पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थानी हा महोत्सव साजरा करताना आम्हाला अभिमान वाटत असून, याद्वारे महाराजांचे विचार आणि शिवकालीन संस्कृती नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा मानस आहे. हा महोत्सव पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मैलाचा दगड ठरेल.’ तर पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले की, ‘महोत्सवाचे स्वरूप सर्वसमावेशक असून, यामध्ये महाराष्ट्राच्या पारंपरिक कलागुणांना वाव देण्यात आला आहे.’ तर ‘स्थानिक लोककला, खेळ आणि संस्कृतीचे संवर्धन करणे हा या महोत्सवाचा मूळ उद्देश आहे,’ असे पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यांनी सांगितले आहे. या महोत्सवाचे १७ फेब्रुवारीला उद्घाटन होईल, त्यानंतर लोकगीतांवर आधारित द फोक आख्यान, भव्य कबड्डी स्पर्धा, बैलगाडा शर्यत, महिला बचत गटांचे प्रदर्शन आणि खाद्य महोत्सव आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, तर १८ फेब्रुवारीला बैलगाडा शर्यत, लोककलेवर आधारित ‘द अभंग रिपोस्ट, महिला बचत गटांचे प्रदर्शन आणि खाद्य महोत्सव, केसरी कुस्ती स्पर्धा, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना, ‘ऑल दि बेस्ट’ नाटकाचे सादरीकरण होणार आहे. महोत्सवाच्या अंतिम दिवशी, म्हणजेच १९ फेब्रुवारीला सकाळी शिवकालीन मर्दानी खेळांचे चित्तथरारक सादरीकरण, महिला बचत गटांचे प्रदर्शन आणि खाद्य महोत्सव, तसेच सायंकाळी ५ वाजता भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे.
