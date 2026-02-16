मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी रिलायन्स इन्फ्रावर कारवाई कधी : वर्षा गायकवाड
मुंबई, ता. १६ : मेट्रो-४चा मुलुंड भागातील स्लॅब कोसळून झालेल्या अपघातप्रकरणी आतापर्यंत फक्त उपकंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आलेली आहे; परंतु या मेट्रो प्रकल्पाचा मुख्य कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या कंपनीवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे.
गायकवाड यांनी सांगितले, की वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो ४ प्रकल्पासाठी अनिल अंबानी यांची रिलायन्स इन्फ्रा ही मुख्य कंत्राटदार आहे. २०१८मध्ये ‘अस्टाल्डी’सोबतच्या संयुक्त उपक्रमात असलेल्या रिलायन्स इन्फ्राला हे कंत्राट देण्यात आले होते आणि त्यानंतर विविध विलंब आणि प्रकल्पस्थळावरील समस्यांमुळे हे काम मिलान बिल्ड टेकला देण्यात आले होते. असे असले तरी २०२६मध्येही रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी या कामाची मुख्य कंत्राटदार आहे. मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा दावा सरकारने केला होता: मग रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी आतापर्यंत चौकशीतून सुटली आहे का? उद्योगपती अनिल अंबानी व केंद्रातील भाजप सरकार यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असल्याचे दिसते, म्हणून भाजप सरकार त्यांच्यावर विशेष मेहरबानी दाखवत आहे काय, असा सवाल खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
