रेल्वे स्थानकांचे होणार सुशोभीकरण
मुंबई, ता. १६ : मुंबई सेंट्रल, ग्रॅण्ट रोड आणि चर्नी रोड स्थानकात लवकरच सरकते जिने बसवण्यात येणार असून, स्थानकांचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल, असे पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनी सोमवारी (ता. १६) जाहीर केले. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज या स्थानकातील समस्यांबाबत पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयात मुख्य व्यवस्थापक प्रदीपकुमार यांची भेट घेतली. लवकरच स्थानिकांच्या तक्रारीनुसार योग्य कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे कुमार यांनी या वेळी सांगितले.
मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी घुसखोरी वाढत असून, बांगलादेशी व रोहिंग्यांसह अनधिकृत फेरीवाल्यांचा विळखा पडला आहे. त्यामुळे स्थानक परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी तसेच रस्त्यावरील गर्दुल्ल्यांचा प्रवाशांना आणि पादचाऱ्यांना त्रास होतो. स्थानिकांच्या या समस्या गांभीर्याने घेऊन पश्चिम रेल्वेने याबाबत त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी लोढा यांनी कुमार यांच्याकडे केली. त्याचबरोबर चर्नी रोड स्थानक ते गिरगावला जोडणारा पूल रखडला असून, यातही रेल्वेने सहकार्याची भूमिका घ्यावी, स्थानकात सरकते जिने बसवून वयोवृद्ध प्रवाशांना लवकरात लवकर सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही लोढा यांनी सांगितले.
