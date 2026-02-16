एआयमुळे महिला सक्षमीकरणाला गती!
एआयमुळे महिला
सक्षमीकरणाला गती!
‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये आशावाद
नवी दिल्ली, ता. १६ : वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे केवळ एक तांत्रिक साधन नसून शिक्षण, प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्राचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. भविष्यात एआयमुळे रोजगाराच्या संधी आणि स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून, महिलांनी या तंत्राच्या केवळ ‘वापरकर्त्या’ न राहता संशोधक आणि निर्माते व्हावेत, तसेच नव्या परिवर्तनाचे नेतृत्व करावे. महिलांच्या सक्षमीकरणाला एआयची जोड मिळाल्यास त्यांचा शाश्वत विकास होऊ शकेल, असा आशावाद राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केला.
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये सोमवारी दुपारी राष्ट्रीय महिला आयोग, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (युनिटार) यांच्या वतीने ‘एआय आणि आर्थिक शक्ती-महिला नेतृत्वातील समृद्धीची रूपरेषा’ या विषयावर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी रहाटकर यांच्यासह मंचावर ‘युनिटार’च्या संचालिका मिहोको कुमामोटो, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या (आयटीयू) प्रादेशिक संचालिका अत्सुको ओकुदा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आणि संगीतकार निर्माता कार्तिक शाह उपस्थित होते.
---
सामूहिक प्रयत्नांची गरज
ब्रिजेश सिंह यांनी या वेळी महिलांना भेडसावणाऱ्या डिजिटल धोक्यांवर प्रकाश टाकला. एआयची निर्मिती प्रामुख्याने पुरुषप्रधान मजकूर आणि डेटाच्या आधारे झाल्याने त्यामध्ये संवेदनशीलता, न्याय आणि समतेचा अभाव दिसून येतो. त्याचा परिणाम महिलांच्या सुरक्षिततेवर होत आहे. आकडेवारीनुसार, ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाच्या ९१ टक्के बळी महिलाच आहेत. महिलांवरील डिजिटल अत्याचारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सिंह यांनी नमूद केले.
