अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव
अनिल देशमुख यांची
उच्च न्यायालयात धाव
ईडी आणि राज्य सरकारला नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित दाखल केलेला खटला मूळ प्रकरण असल्याचे ग्राह्य धरावे, तसेच हे प्रकरण तातडीने सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सोमवारी (ता. १६) अनिल देशमुख यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सीबीआयच्या गुन्ह्यांच्या आधारावर ईडीने देशमुखांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण सुरू केले. त्यामुळे ही दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे सुरू करावी. सीबीआयचा खटला आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयात वर्ग केल्याची माहिती देशमुखांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला दिली. मूळ गुन्हा रद्द झाल्यानंतर पीएमएलएअंतर्गत दाखल अन्य प्रकरण टिकू शकत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखलाही चौधरी यांनी दिला. तसेच, सीबीआयचे प्रकरण मूळ ग्राह्य धरून संबंधित खटला जलद गतीने चालवण्याची मागणी केली. देशमुख यांच्या याचिकेची प्रत शुक्रवारीच उपलब्ध झाल्यामुळे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती ईडीकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्या. अश्विन भोबे यांनी ७ मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
