होळी-उन्हाळी गर्दीसाठी मध्य रेल्वेच्या १८६ विशेष गाड्या
होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी मध्य रेल्वेच्या १८६ विशेष गाड्या
कोकण, विदर्भ आणि उत्तर भारतासाठी दिलासा; आजपासून आरक्षण सुरू
मुंबई, ता. १७ : होळीचा सण आणि उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात होणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १८६ विशेष गाड्या चालविण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ९४ होळी विशेष आणि ९२ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख शहरांतून देशातील विविध महत्त्वाच्या स्थानकांदरम्यान या गाड्या धावणार आहेत.
ट्रेन क्रमांक ०२१४१/४२ सीएसएमटी-नागपूर द्वि-साप्ताहिक विशेष (एकूण १० फेऱ्या) या गाड्या २२ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६दरम्यान धावतील. ट्रेन क्रमांक ०११७१/७२ सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड साप्ताहिक विशेष (चार फेऱ्या) २६ फेब्रुवारी २०२६ व ५ मार्च २०२६ला चालवण्यात येतील. ट्रेन क्रमांक ०१०७९/८० सीएसएमटी-गोरखपूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत धावतील. ट्रेन क्रमांक ०१११९/२० लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सावंतवाडी रोड साप्ताहिक विशेष (चार फेऱ्या) २६ फेब्रुवारी २०२६ ते ६ मार्च २०२६दरम्यान धावतील. ट्रेन क्रमांक ०१०७३/७४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-बनारस द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २५ फेब्रुवारी २०२६ ते ७ मार्च २०२६, तर ट्रेन क्रमांक ०१०४३/४४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-समस्तीपूर साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ५ मार्च २०२६दरम्यान चालतील. ट्रेन क्रमांक ०११४३/४४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-दानापूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत धावतील.
पुणे विभागातूनही अनेक विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. ट्रेन क्रमांक ०१४६९/७० पुणे-नागपूर साप्ताहिक विशेष (चार फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ४ मार्च २०२६, तर ट्रेन क्रमांक ०१४५७/५८ पुणे-नागपूर साप्ताहिक विशेष (चार फेऱ्या) २५ फेब्रुवारी २०२६ ते ५ मार्च २०२६दरम्यान धावतील. ट्रेन क्रमांक ०१४८१/८२ पुणे-दानापूर द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २३ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ चालतील. ट्रेन क्रमांक ०१४४९/५० पुणे-दानापूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत धावतील. तसेच ट्रेन क्रमांक ०१४३१/३२ पुणे-गाझीपूर सिटी द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६, ट्रेन क्रमांक ०१४१५/१६ पुणे-गोरखपूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते ९ मार्च २०२६ आणि ट्रेन क्रमांक ०१४९१/९२ पुणे-हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक विशेष (चार फेऱ्या) २७ फेब्रुवारी २०२६ ते ७ मार्च २०२६दरम्यान धावणार आहेत.
आजपासून आरक्षण सुरू
या सर्व विशेष गाड्यांचे आरक्षण १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून भारतीय रेल्वेच्या सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. होळी व उन्हाळी कालावधीत उत्तर भारत, विदर्भ आणि कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना या अतिरिक्त फेऱ्यांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.