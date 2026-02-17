मुलुंड मेट्रो दुर्घटना हा ''अपघात'' नव्हे,तर प्रशासकीय ''खुन''च! •अमित ठाकरे
मुलुंडची दुर्घटना प्रशासकीय खून!
मनसे नेते अमित ठाकरे यांची सरकारवर टीका; गाणी वाजवणारे रस्ते कशासाठी?
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून एका निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवरून मनसेचे युवानेते अमित ठाकरे यांनी सरकार आणि प्रशासनावर टीका केली आहे. हा अपघात नसून प्रशासनाने केलेला खून आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त करीत मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
अमित ठाकरे यांनी या घटनेमागील कारणांवर बोट ठेवताना प्रशासकीय हलगर्जीचे वाभाडे काढले. निकृष्ट दर्जाचे काम, सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून केलेला जुगाड आणि वारंवार ताकीद देऊनही झालेले दुर्लक्ष यामुळेच हा बळी गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बालिश हट्ट कशासाठी
कोस्टल रोडवर ‘म्युझिकल रोड’ (गाणी वाजवणारे रस्ते) करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर अमित ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली.एकीकडे सामान्य मुंबईकरांच्या डोक्यावर मृत्यूचे स्लॅब कोसळत असताना सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात मग्न आहे. जपानची नक्कल करताना तिथल्या जनतेला मिळणारी जीविताची हमी आणि मूलभूत सोयी सरकार विसरले आहे का, घराबाहेर गेलेला माणूस जिवंत परत येईल की नाही याची खात्री नसताना हे बालिश हट्ट कशासाठी, असे सवाल अमित ठाकरे यांनी उपस्थित केले.
शून्यात गणना
मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदाराला ६ कोटींचा दंड झाला असताना, मृताच्या कुटुंबाला केवळ पाच लाखांची मदत जाहीर झाली. याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या कुटुंबाची राखरांगोळी झाल्यावर त्यांच्या दुःखाची अशी शून्यात गणना करताना सरकारला लाज कशी वाटत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. अमेरिकेतील एका अपघाताचा दाखला देत प्रगत राष्ट्रांमध्ये माणसाच्या जीवाला किंमत असते, पण आपल्याकडे फक्त इव्हेंटबाजी महत्त्वाची वाटते, असेही ते म्हणाले.
