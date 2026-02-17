एसटीच्या बसस्थानकांपासून ते विभागीय कार्यालयांपर्यंत डिजिटल नजरेचे अभेद्य जाळे
एसटीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ
एसटीच्या बस स्थानक ते विभागीय कार्यालयांपर्यंत सीसीटीव्हीचे जाळे
मुंबई, ता. १७ : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या लालपरीच्या सुरक्षेला आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ मिळणार आहे. दहशतवादी आणि समाजविघातक प्रवृत्तींच्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एसटीच्या बस स्थानकांपासून विभागीय कार्यालयांपर्यंत सर्वच ठिकाणी डिजिटल नजर तैनात केली जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पासाठी १११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून एसटीची बस स्थानके, आगार, विभागीय कार्यशाळा, मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यालये आणि भोसरी येथील मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था यांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. एकूण ६३३ ठिकाणांवर तब्बल ७,०३५ कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, यामुळे एसटीच्या प्रत्येक हालचालींवर सतत निगराणी राहणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड’ या अनुभवी संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा कालावधी एक वर्षाचा निश्चित करण्यात आला असून, त्याचा मुख्य कणा ठरणारे मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष मुंबई येथे उभारण्यात आले आहे. या कक्षाची तांत्रिक चाचणी यशस्वी झाली असून, येथून राज्यभरातील कॅमेऱ्यांवर केंद्रीकृत पद्धतीने लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ कारवाई करणे सोपे होईल.
पायलट प्रकल्प यशस्वी
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर विभागातील ६४ महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही प्रणाली यशस्वीरीत्या बसविण्यात आली आहे. उर्वरित २७ विभाग, विविध कार्यशाळा आणि कार्यालयांमध्ये कॅमेरे बसविण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प’ हा केवळ कॅमेरे बसविण्याचा उपक्रम नसून, तो एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि ‘लालपरी’चा प्रवास आता केवळ वेगवानच नव्हे, तर अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज होईल."
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री तथा अध्यक्ष, एसटी महामंडळ.
