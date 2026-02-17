अग्निवीरला ''आर्मी ऍक्ट'' लागू व्हावा; प्रकाश आंबेडकर
अग्निवीरला आर्मी ॲक्ट लागू व्हावा
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केंद्र सरकारची अग्निवीर योजना, राज्यातील बदलते राजकीय समीकरण आणि देशातील सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य केले.
अग्निवीर योजनेच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आंबेडकर म्हणाले, की या प्रकरणाची आज न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. आम्ही न्यायालयात मेंशन केले असता, कोर्टाने दुसऱ्या बाजूला नोटीस बजावून उद्या पुन्हा मेंशन करण्यास सांगितले आहे. आमचा प्रयत्न आहे, की अग्निवीरचा मुद्दा लवकर सुनावणीला यावा. केंद्र सरकारला लष्करी भरतीचे अधिकार इंडियन आर्मी ॲक्टमधूनच मिळतात. ते म्हणाले की एकदा का तुम्ही जवानाला युद्धभूमीवर (बॅटल फिल्ड) घेऊन गेलात, की त्याला आर्मी ॲक्ट लागू होतोच. त्यामुळे सीमेवर लढताना शहीद होणाऱ्या अग्निवीर जवानाला पूर्ण मोबदला आणि सन्मान मिळाला पाहिजे, यासाठी आमची कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
महाराष्ट्राच्या महापालिका निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण करताना त्यांनी मीडियाने चुकीचे चित्र रंगवल्याचे सांगितले. मुस्लिम समाज आता काँग्रेससोबत राहिलेला नाही. त्याने एमआयएमचा पर्याय निवडला आहे. माध्यमे सांगताहेत की एमआयएमच्या १२३ जागा आल्या जसं काय हे पहिल्यांदाच आले. पण वास्तव हे आहे की जेव्हा मुस्लिम समाज काँग्रेस किंवा इतर पक्षांसोबत होता, तेव्हा मुस्लिम प्रतिनिधींची संख्या २४० ते २५०च्या आसपास असायची.
दुसरा गोधरा घडण्याची शक्यता!
या निवडणुकीत मुस्लिम प्रतिनिधींच्या जागा प्रत्यक्षात कमी झाल्या आहेत. पण मीडिया मात्र सामान्य माणसाला असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, की मुसलमानांच्या हाती राजकारण जात आहे आणि आता हिंदूंनी सावध राहावं आणि तलवारी काढून राहावं, असं राजकारण मला दिसते. म्हणून मी म्हणतो, की देशभरामध्ये दुसरा गोधरा घडण्याची शक्यता मला दिसते.
मुख्यमंत्र्यांनी इतिहास वाचावा
इतिहासाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावताना आंबेडकर म्हणाले, की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान या दोघांचाही लढा ब्रिटिशांविरोधात होता. टिपू सुलतानला हरवण्यासाठी पेशवे कोणासोबत सामील झाले होते, हा इतिहास मुख्यमंत्र्यांनी वाचावा. अगदी आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी लिहिलेला इतिहास वाचला तरी चालेल, म्हणजे मुख्यमंत्री अशी चुकीची विधाने करणार नाहीत, असा टोला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
