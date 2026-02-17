शताब्दी रुग्णालयात लीज संपल्यानंतरही खासगी ब्लड बँक सुरू?
शताब्दी रुग्णालयात भाडेकरार संपल्यानंतरही खासगी ब्लड बँक सुरूच
एफडीएच्या तपासणीत प्रकार उघड; पाच वर्षांपासून लीज नूतनीकरण प्रलंबित
मुंबई, ता. १७ : गोवंडी येथील मुंबई महापालिकेच्या पंडित मदन मोहन मालवीय (शताब्दी) रुग्णालयाच्या परिसरात गेली आठ वर्षे भाडेकरार (लीज) नूतनीकरण न होता एक खासगी ब्लड बँक सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या तपासणीत ही बाब उघड झाली आहे.
शताब्दी रुग्णालयाच्या आवारात ‘पल्लवी ब्लड सेंटर’ ही खासगी ब्लड बँक कार्यरत आहे. या जागेचा अधिकृत भाडेकरार (लीज) २०१८ मध्येच संपुष्टात आला होता. नियमानुसार करार संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण होणे आवश्यक होते. ब्लड बँकेने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता; मात्र हा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेकडे प्रलंबित आहे. तरीही कोणत्याही कायदेशीर कराराशिवाय ही ब्लड बँक अद्याप सुरू आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर एफडीएने या प्रकरणाची चौकशी केली. या तपासणीत ब्लड बँकेची लीज संपल्याची माहिती अधिकृतपणे समोर आली. विशेष म्हणजे, १० नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एफडीएला दिलेल्या पत्रात ब्लड सेंटरच्या कामकाजावर कोणतीही हरकत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, लीज संपलेली असताना तांत्रिक आणि कायदेशीर निकषांवर ही बँक कशी सुरू ठेवली, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाला देता आलेले नाही.
प्रशासनाची भूमिका
महापालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. चंद्रकांत पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. दुसरीकडे, पल्लवी ब्लड सेंटरचे प्रतिनिधी भरत आरेकर यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही लीज नूतनीकरणाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असून, कागदपत्रे सादर केली आहेत. पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा असून, तो प्रशासनाच्या हातात आहे.’’
