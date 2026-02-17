जेजे रुग्णालय अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज
जे. जे. रुग्णालयाला सुविधांचे बळ
मेंदू आणि बालशस्त्रक्रियेसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत; नऊ मॉड्युलर शस्त्रक्रिया गृहे, १,३०० खाटांसाठी ऑक्सिजन पुरवठा
भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबईतील ऐतिहासिक ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर जे. जे. समूह रुग्णालयाचा आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने कायापालट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा आणि प्रगत शस्त्रक्रिया गृहांमुळे हे रुग्णालय सर्वसामान्य रुग्णांसाठी अधिक सुरक्षित आणि दर्जेदार उपचार केंद्र बनले आहे. एकूण नऊ विभागांसाठी नऊ विशेष शस्त्रक्रिया गृहे सज्ज करण्यात आली असून, संसर्गविरहित वातावरणात येथे जटिल शस्त्रक्रिया पार पडणार आहेत.
मेंदू आणि मज्जासंस्थेवरील उपचारांसाठी हा प्रगत विभाग उभारण्यात आला आहे. मेंदूतील रक्तस्राव, डोक्याच्या गंभीर दुखापती, मणक्याच्या शस्त्रक्रिया आणि नसांशी संबंधित आजारांवर येथे अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने सुरक्षित उपचार केले जातील. बालशस्त्रक्रिया कक्षात लहान मुलांमधील जन्मजात दोष, हर्निया, अपेंडिक्स आणि अन्य आपत्कालीन शस्त्रक्रियेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच कान, नाक आणि घसा यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी (उदा. पडदा दुरुस्ती, सायनस, टॉन्सिल) स्वतंत्र प्रगत कक्ष तयार करण्यात आला आहे.
अतिदक्षता आणि व्हेंटिलेटर सुविधेचा विस्तार
रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात ३६ खाटांचा सीसीयू आणि ३२ खाटांचा एमआयसीयू कार्यान्वित करण्यात आला आहे. गंभीर रुग्णांसाठी ३० नवीन अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, आणखी ३० व्हेंटिलेटर प्रस्तावित आहेत. यामुळे व्हेंटिलेटरअभावी रुग्णांना दाखल करून घेताना येणाऱ्या अडचणी आता दूर होणार आहेत.
केंद्रीकृत ऑक्सिजन आणि मेडिकल गॅस प्रणाली
रुग्णालयातील सर्व १,३०० खाटांसाठी मेडिकल गॅस पाइपलाइन प्रणाली बसविण्यात आली आहे. ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड आणि एअर सप्लायसाठी केंद्रीकृत प्लांट रूम उभारण्यात आली असून, १,००० बेड हेड पॅनेलद्वारे प्रत्येक रुग्णापर्यंत थेट पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे आपत्कालीन स्थितीत कोणत्याही खाटेवर तत्काळ ऑक्सिजन मिळणे शक्य झाले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य प्रयोगशाळा
रुग्णालयाच्या सातव्या मजल्यावर अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण प्रयोगशाळा आणि प्रशासकीय सभागृह सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षणाची आणि प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
प्रमुख विशेष वैशिष्ट्ये
मॉड्युलर ओटी कॉम्प्लेक्स : संसर्ग रोखण्यासाठी नियंत्रित हवेची गुणवत्ता प्रणाली
रक्तपेढी सक्षमीकरण : आपत्कालीन रक्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा
डिजिटल परिवर्तनस : दूरस्थ तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधून शस्त्रक्रियेवेळी मार्गदर्शन घेण्याची सुविधा
प्रगत उपकरणे : अत्याधुनिक एंडोस्कोपी आणि लॅप्रोस्कोपी उपकरणांचा समावेश
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या समन्वयातून हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. नऊ स्वतंत्र मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटरमुळे उपचार प्रक्रिया सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित झाली आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयातही खासगी रुग्णालयांप्रमाणे उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा गरिबांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल.
- डॉ. अजय भांडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालय
