पुनर्विकासाविरोधात महिलांची मंत्रालयात धडक
शिष्टमंडळाने घेतली मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः ग्रँट रोड येथील सुमारे ६० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या लोकमान्य टिळक महापालिका मंडईमधील कोळी महिलांनी प्रस्तावित पुनर्विकासाविरोधात सोमवारी (ता. १६) मंत्रालयात धडक दिली. मंडईतील १९९ मासळीविक्रेत्या कोळी महिला तसेच ३०१ अधिकृत परवानाधारकांवर चुकीच्या पद्धतीने पुनर्विकास लादला जात असल्याचा आरोप करीत सोमवारी या शिष्टमंडळाने मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली.
मंत्री नितेश राणे यांना निवेदन देत या वेळी पुनर्वसन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान, हा विषय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, संबंधित प्रकरण निकाली काढण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन राणे यांनी दिल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली. मंडईचा पुनर्विकास डीपीआर ३४ मधील कलम ३३ (९) अंतर्गत क्लस्टर योजनेत समाविष्ट करण्यात आला असून, स्वतंत्र महापालिका मार्केट म्हणून कलम ३३ (२१) अंतर्गत विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्व परवानाधारकांची मान्यता न घेता जबरदस्तीने पुनर्वसन प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला. या वेळी मंत्री राणे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे मंडईतील कोळी महिला व परवानाधारक व्यापाऱ्यांमध्ये आशावाद निर्माण झाला असून, शासनामार्फत न्याय्य तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. बैठकीस समितीचे पदाधिकारी, कोळी महिला व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
१२ कोटी खर्च करून नूतनीकरण
२०२२ मध्ये महापालिकेने सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च करून मंडईचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. आता पुनर्विकासाच्या नावाखाली करदात्यांचा निधी वाया घालवला जात असल्याचा आरोप समितीच्या महिला अध्यक्षा नयना पाटील यांनी केला. पुनर्वसन प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची शंका व्यक्त करीत प्रकल्पातील सर्व बाबी आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली.
