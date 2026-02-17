मुलुंडमधील सार्वजनिक वाहनतळांच्या संचालनासाठी पालिकेकडून निविदा प्रसिद्ध; करोडोंच्या कामांचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : महापालिकेच्या ‘टी’ विभाग (मुलुंड)अंतर्गत येणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या सार्वजनिक वाहनतळांच्या संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यासाठी पालिकेने सुमारे तीन कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या कामांसाठी ई-निविदा मागविल्या आहेत.
सहाय्यक आयुक्त कार्यालय ‘टी’ विभाग यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेनुसार, मुलुंड पश्चिम येथील गाव नाहूर, एलबीएस मार्ग व इतर परिसरातील वाहनतळ. (अंदाजित किंमत : १.८४ कोटी रुपये) तसेच गाव नाहूर, इमारत क्रमांक नऊ व इतर परिसरातील वाहनतळ. (अंदाजित किंमत : १.०६ कोटी रुपये) या दोन ठिकाणच्या वाहनतळांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे सोपवण्यात येणार आहे.
निविदा प्रक्रिया जाहीर
मुंबई महापालिकेच्या विकासकामांसाठी नवीन निविदा प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. २१ फेब्रुवारीला दुपारी ३ वाजेपासून निविदा विक्री व प्रसिद्धीला सुरुवात होणार आहे. इच्छुक कंत्राटदारांना २७ फेब्रुवारीला दुपारी २ वाजेपर्यंत आपले अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत २८ फेब्रुवारीला तांत्रिक लिफाफा, तर २ मार्चला आर्थिक लिफाफा उघडण्यात येईल. सर्व छाननी पूर्ण झाल्यानंतर ४ मार्चला यशस्वी कंत्राटदाराची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या निविदेसाठी कंत्राटदारांना १८,१५० रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी निविदा शुल्क भरावे लागेल. तसेच, कामाच्या स्वरूपानुसार ३.६८ लाख आणि २.१२ लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शिस्तबद्ध पार्किंगची सुविधा
मुलुंडमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि नागरिकांना शिस्तबद्ध पार्किंगची सुविधा मिळावी, यासाठी या सार्वजनिक वाहनतळांचे योग्य व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे, असे ‘टी’ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त योगिता कोल्हे यांनी सांगितले.
